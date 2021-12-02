Йовичевич: Черноморец и Мариуполь - это две разные школы, шахтерская и динамовская

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич рассказал о том, в каком состоянии подходит команда к двум последним матчам оченней части сезона - с "Черноморцем" и "Мариуполем".

— Не может ли так получиться, что команда не отойдет эмоционально после победы над "Ворсклой" и не сможет подойти к игре с "Черноморцем" с холодной головой?

- Хороший вопрос. В футболе есть состояние эмоций. Если бы вы посмотрели на лицо наших футболистов во время матча против "Ворсклы", то поняли бы, что так же мы бы сыграли против любой другой команды. Это состояние эмоций, где ты просто доверяешь партнерам и пробиваешь предел. Не думаешь головой, а идешь сердцем. В таком случае не ошибаешься. Конечно, будем работать не только тактически и технически на этой неделе, но и ментально. Стремимся к тому, чтобы играть такие матчи каждые три дня. Нужна эмоциональная стабильность, упрямство, мотивация, чтобы ты показал себе и команде, что можешь играть. Раз указав такой уровень, уже не можешь спустить планку. У нас очень большая мотивация, и психологический момент очень важен. Моя тренерская задача – убедить, что мы можем повторить и выполнить цель получения максимума очков и выхода в четвертьфинал. Такова была наша задача до следующего перерыва. Видим, насколько близки "Ворскла" и "Заря", хотим продолжить волну позитива, доверять больше нашему труду, чем самому таланту.

— Есть ли у вас печаль, что команда, находясь в отличной форме, вынуждена идти на перерыв?

– Конечно, хочется воспользоваться положительной волной. Но это не свалилось с небес. Мы много рыгали, пахали землю на тренировках, были плохие моменты. Но когда есть мечта и путь, создаешь команду, которая дерется за одну цель. И это очень важно. Сезон еще не окончен. Если бы вы меня спросили после последнего тура, я бы, возможно, вам ответил. Но есть еще два тура. Против нас будут играть две талантливые команды – две разные школы, шахтерская и динамовская, с талантливыми ребятами. "Черноморец" добавил, имея пару опытных футболистов и получив баланс. Нет лёгких матчей. Мы должны быть на лучшем своем уровне, чтобы быть в опции победы. И это еще не гарантия выигрыша. Так же против "Мариуполя", демонстрирующего одну из лучших игр в чемпионате. Пока нет результата, но есть сам рисунок игры и талантливые игроки. Идем матч за матчем, веря в собственные силы, уважая соперника, демонстрируя респект, мотивированные и верные нашему стилю.