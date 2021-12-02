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Шахтер назвал лучшего игрока команды в ноябре
В голосовании болельщиков победил Михаил Мудрик
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "
Победителем оказался полузащитник Михаил Мудрик, который набрал 59.9% голосов.
Второе место досталось голкиперу Анатолию Трубину, а замкнул тройку защитник Николай Матвиенко.
В ноябре за "Шахтер" Мудрик провел 5 поединков: 3 в чемпионате Украины и 2 в Лиге чемпионов. В активе хавбека гол в ворота "Колоса".
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Источник:ФК Шахтер
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Dr. House (Поділля)
02.12.2021 в 22:16
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