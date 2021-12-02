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Шахтер назвал лучшего игрока команды в ноябре

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В голосовании болельщиков победил Михаил Мудрик

Шахтер назвал лучшего игрока команды в ноябре

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в ноябре.

Победителем оказался полузащитник Михаил Мудрик, который набрал 59.9% голосов.

Второе место досталось голкиперу Анатолию Трубину, а замкнул тройку защитник Николай Матвиенко.

В ноябре за "Шахтер" Мудрик провел 5 поединков: 3 в чемпионате Украины и 2 в Лиге чемпионов. В активе хавбека гол в ворота "Колоса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
02.12.2021 в 22:16
Ни одного бразильца в тройке... Или они или на них забили болт. Непонятно)))
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