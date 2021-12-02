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Цитаишвили: Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью

Премьер-лига
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Цитаишвили: Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью

Породко Роман/Спортивка

Новина українською

21-летний хавбек "Черноморца" Георгий Цитаишвили, чей контракт принадлежит "Динамо", дал оценку своей карьере.

"Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти.

Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку.

Это как день рождения каждый день.

Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью", — написал Георгий в Инстаграм.

Отметим, что в текущем сезоне Цитаишвили провел за "Черноморец" 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
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