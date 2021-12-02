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Цитаишвили: Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью
Породко Роман/Спортивка
21-летний хавбек "
"Ничего себе, я в футболе с трех лет. Всю жизнь почти.
Помню, как хотелось, чтобы ночь поскорее закончилась, и начался новый день. Поскорее на тренировку.
Это как день рождения каждый день.
Стать футболистом не было мечтой. Это было моей целью", — написал Георгий в Инстаграм.
Отметим, что в текущем сезоне Цитаишвили провел за "Черноморец" 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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