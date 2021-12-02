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В Румынии подтвердили, что Мирча Луческу входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего рассматриваются 12 кандидатов

В Румынии подтвердили, что Мирча Луческу входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Вице-президент технической комиссии федерации футбола Румынии Аурел Цикляну подтвердил информацию о том, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассматривается в качестве кандидатуры на пост наставника национальной команды.

"Каждый член технической комиссии выступил, выразил точку зрения относительно ситуации, критериев, прошлого и будущего предложенного тренера или тренеров.

Были выделены некоторые имена, всего их 12. Это оба Луческу (Мирча и Рэзван), оба Йорданеску (младший и старший), Хаджи, Пицуркэ, Олэрою, Дан Петреску, Адриан Урся, Адриан Муту, Ласло Болони и Георге Гилча", – сказал Цикляну.

Напомним, что до недавнего времени главным тренером сборной Румынии был Мирел Рэдой, контракт которого истек 30 ноября.

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В статье: Мирча Луческу Румыния Динамо (Киев)
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Источник:
playsport.ro

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.12.2021 в 20:55
Через 10 лет сможет возглавить сборную Румынии, потом вернуться в Динамо на 3-5 лет, а потом можно ещё себя попробовать в Турции!
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