В Румынии подтвердили, что Мирча Луческу входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной

Вице-президент технической комиссии федерации футбола Румынии Аурел Цикляну подтвердил информацию о том, что главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассматривается в качестве кандидатуры на пост наставника национальной команды.

"Каждый член технической комиссии выступил, выразил точку зрения относительно ситуации, критериев, прошлого и будущего предложенного тренера или тренеров. Были выделены некоторые имена, всего их 12. Это оба Луческу (Мирча и Рэзван), оба Йорданеску (младший и старший), Хаджи, Пицуркэ, Олэрою, Дан Петреску, Адриан Урся, Адриан Муту, Ласло Болони и Георге Гилча", – сказал Цикляну.

Напомним, что до недавнего времени главным тренером сборной Румынии был Мирел Рэдой, контракт которого истек 30 ноября.