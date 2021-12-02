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В Румынии подтвердили, что Мирча Луческу входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной
Всего рассматриваются 12 кандидатов
Фото: ФК Динамо
Вице-президент технической комиссии федерации футбола Румынии Аурел Цикляну подтвердил информацию о том, что главный тренер "
"Каждый член технической комиссии выступил, выразил точку зрения относительно ситуации, критериев, прошлого и будущего предложенного тренера или тренеров.
Были выделены некоторые имена, всего их 12. Это оба Луческу (Мирча и Рэзван), оба Йорданеску (младший и старший), Хаджи, Пицуркэ, Олэрою, Дан Петреску, Адриан Урся, Адриан Муту, Ласло Болони и Георге Гилча", – сказал Цикляну.
Напомним, что до недавнего времени главным тренером сборной Румынии был Мирел Рэдой, контракт которого истек 30 ноября.
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