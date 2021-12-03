Днепр-1 - главный поставщик кадров. Символическая сборная ноября по версии UA-Футбол

На календаре уже декабрь и мысли многих связанны с главным праздником - Новым годом. Но не торопитесь. Прежде чем готовиться к торжеству, нужно закрыть все долги. К примеру, подвести итоги ноября, создав нашу традиционную символическую сборную. Многих поразил "Днепр-1", представителей которого в составе будет немало, но мы взяли и героев "Шахтера" и "Львова", а также игроков "Динамо" и "Ворсклы". В общем, как это обычно бывает, собрали самых лучших.

Схему на этот раз решили взять доминирующую - 4-3-3.

Вратарь - Евгений Волынец, "Колос"

360 минут, два сухих матча

Большую часть осени основной кипер ковалевцев пропустил из-за травмы, однако в ноябре стабильно отстоял в каждом матче. И пришел результат. Да, против "Шахтера", несмотря на немалое количество сейвов, Волынец пропустил трижды, но в играх с "Вересом" и, особенно с "Десной", стал настоящим героем, вытащив несколько мертвых мячей.

Правый защитник - Никита Кравченко, "Днепр-1"

270 минут, две голевые передачи

В самом начале сезона правый фулбек приспосабливался к новой команде, однако сейчас выдает яркие матчи. Ноябрь стал его месяцем и месяцем его команды, которая прошла дистанцию без потерь. Кравченко дважды ассистировал партнерам (против "Александрии" и "Ингульца"), а также был активен впереди, принимая участие в построении многих атак.

Центральный защитник - Евгений Цымбалюк, "Десна"

270 минут

В этом сезоне "северяне" не отличаются стабильностью, однако вполне добротно провели ноябрь - две победы и одно поражение. Фиаско против "Колоса" можно назвать случайным, учитывая доминирование коллектива Рябоконя, а в остальных встречах "Десна" побеждала. И не пропускала! Цымбалюк освоился в новом клубе и стал основным в центре обороны. Потому и оказался в нашей команде.

Центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

270 минут, один гол

Безальтернативный игрок "горняков" в центре обороны, который понемногу становится лидером команды. Не знаем, это следствие работы с де Дзерби, либо сам Николай так прибавил, но факт остается фактом. В ноябре он не только забил дебютный гол в сезоне, но был очень надежен сзади, помогая "Шахтеру" провести два сухих матча в календарном месяце.

Левый защитник - Владимир Якимец, Львов

270 минут

Немного неожиданный выбор, но 23-летний футболист заслужил свое место. "Львов" провел добротный месяц, а сам Якимец добротно играл в составе львовян. В эпоху Дулуба фулбеку приходится отвечать за всю бровку и пока он неплохо справляется. Он активен впереди, а его кроссы часто доставляют немало хлопот сопернику. Кажется, что на левом фланге, Якимец - безальтернативный выбор своего коуча.

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

247 минут, три гола, три голевые передачи

Увы, запоминается последнее. А потому игроков полтавчан будет минимум, так как все смазал матч против "Днепра-1". Но даже он неспособен заставить забыть нашу любовь к Оливье Тиллю. В первых двух играх ноября Оливье набрал шесть балов по системе гол+пас, поочередно уничтожив "Динамо" и "Мариуполь". Да, с "Днепром-1" все завершилось неудачно, но Тилль был шикарен до этого. Проигнорировать его было невозможно.

Центральный полузащитник - Алексей Довгий, "Львов"

270 минут, один гол

Еще один игрок "львовян". Более опытный и такой же незаменимый. Придя в команду прошедшей зимой, он быстро стал своим и не утратил позиций даже после смены тренера. В ноябре Довгий забил победный "Мариуполю", а также надежно цементировал центр поля во всех трех поединках. Идеальный игрок для футбола Олега Дулуба.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

255 минут, один гол, одна голевая передача

Если вначале сезона Пихаленок немного разочаровывал, то сейчас он показывает идеальный футбол. Воспитанник "Шахтера" - снова лидер центра поля днепрян, снова забивает и ассистирует. В ноябре он набрал два бала по системе гол+пас, а также заработал штрафной, с которого коллектив Йовичевича забил гол "Ингульцу". Да, решение арбитра спорное, но в истории останется только забитый мяч. Забитый именно при помощи Пихаленка.

Правый вингер - Тете, "Шахтер"

203 минуты, два гола

Недавно 21-летний бразилец заявил, что может принять украинское гражданство. Что же, это тема отдельного разговора, а пока что стоит поговорить о его выступлениях в ноябре. Они были достойными. Тете безальтернативен справа, забил дважды, когда выходил в старт, и в целом был традиционно активным. Простая формула для попадания в нашу команду.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

250 минут, пять голов, одна голевая передача

Вероятно, никто не удивлен. Довбик был в огне в ноябре, забив в трех матчах пять голов. Его точный удар помог обыграть "Ингулец", его дубли сломили сопротивление "Александрии" и "Ворсклы". Игрок сборной Украины в хорошей форме и это тот случай, когда зимняя пауза может сыграть с ним злую шутку. С другой стороны, впереди два тура. Самое то, чтобы улучшить показатели.

Левый вингер - Витиньо, "Динамо"

107 минут, три гола

Кого-то удивит наш выбор, но бразильский новичок "Динамо" был достаточно продуктивен. Возможно, чемпион страны провел не лучший месяц (первое поражение, странный матч с "Минаем"), но Витиньо это не мешало забивать. Он отличился трижды, причем на один точный удар тратил порядка 36 минут. Согласитесь, вполне добротные показатели.

Тренер - Игор Йовичевич, "Днепр-1"

Три победы в трех матчах, счет голов - 9:2

Опять же, без сенсации. Днепряне продемонстрировали high level, поочередно убрав со своего пути "Ингулец", "Александрию" и "Ворсклу". И ведь каждый матч - своя отдельная история. Против "казаков" - натужная победа с кучей нереализованных моментов; против "горожан" - яркий камбек после пропущенного; против полтавчан - уничтожение главного конкурента в битве за медали. Йовичевич доказал, что умеет давать результат против сильных соперников. Мы можем поздравить его с попаданием в команду лучших.