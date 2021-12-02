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"Бывший сотрудник клуба распространяет ложную информацию" - Динамо ответило на обвинение касательно уклонения от уплаты налогов
Официальное заявление Динамо по поводу недавнего материала World Soccer
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" отреагировало на
По этому поводу клуб разместил заявление на своем официальном сайте.
"Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 года опубликовало статью о якобы уклонении "Динамо" от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста "Динамо" Артема Беседина.
"Динамо" надлежаще среагировало на откровенную клевету и обратилось к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.
В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил "Динамо" об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту. Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нам сообщат о его результатах и принятых мерах.
Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.
Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о "Динамо", используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.
Обращаемся к украинским медиа, которые распространили "сенсационное британское расследование", авторства уволенного сотрудника нашего клуба, – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, которым она была распространена. На будущее рекомендуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – "Динамо" открыто к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований", – сказано в заявлении "Динамо".
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