"Бывший сотрудник клуба распространяет ложную информацию" - Динамо ответило на обвинение касательно уклонения от уплаты налогов

Киевское "Динамо" отреагировало на материал издания World Soccer о якобы офшорных махинациях президента киевского клуба Игоря Суркиса с зарплатами.

По этому поводу клуб разместил заявление на своем официальном сайте.

"Согласно недавно распространенной информации ряда украинских медиа, британское издание World Soccer, принадлежащее медиахолдингу Kelsey Publishing Ltd., в выпуске своего журнала за ноябрь 2021 года опубликовало статью о якобы уклонении "Динамо" от уплаты налогов. Этот материал, в частности, содержал ложную информацию о заработной плате футболиста "Динамо" Артема Беседина.

"Динамо" надлежаще среагировало на откровенную клевету и обратилось к изданию и медиахолдингу с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть обнародованные данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками.

В ответ Kelsey Publishing Ltd. сообщил "Динамо" об удалении публикации со всех онлайн-платформ, осуществляющих продажу выпуска журнала. Также в британском медиа информировали нас о начале служебной проверки по инциденту. Кроме того, представители британского медиа заверили, что после окончания внутреннего расследования, нам сообщат о его результатах и ​​принятых мерах.

Благодарны британскому изданию за оперативную реакцию, отвечающую высоким стандартам журналистской этики в Великобритании. Убеждены, что внутреннее расследование Kelsey Publishing Ltd. подтвердит недостоверность опубликованной информации.

Сейчас мы уже установили, что автором ложного материала был совсем не британский журналист, а бывший сотрудник "Динамо" Олег Задерновский, уволенный в 2017 году. Долгое время он безрезультатно пытался восстановиться в должности, а теперь имеет новое хобби – распространять заведомо ложную информацию о "Динамо", используя все доступные информационные площадки, что он в очередной раз сделал, опубликовав вышеупомянутую ложную статью.

Обращаемся к украинским медиа, которые распространили "сенсационное британское расследование", авторства уволенного сотрудника нашего клуба, – просим соблюдать международные журналистские стандарты и опровергнуть неправдивую информацию тем способом, которым она была распространена. На будущее рекомендуем проверять факты, даже если источник информации кажется надежным. А также подчеркиваем – "Динамо" открыто к коммуникации и готов по запросу предоставить всю необходимую информацию для объективных и независимых расследований", – сказано в заявлении "Динамо".