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Шацких: Когда Гармаш выходит на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается

Премьер-лига
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Денис - джокер и суперсаб

Шацких: Когда Гармаш выходит на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается

Фото: ФК Динамо

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Экс-форвард и экс-тренер киевского "Динамо" Максим Шацких высказался о бомбардирских качествах хавбека Дениса Гармаша, который в нынешнем сезоне является одним из лучших бомбардиров киевлян.

"Молодец, что голы забивает. Наконец-то в таком возрасте смогли не то, чтобы найти его позицию, а обозначить джокером. Но, выходя на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается. А вот, выходя на замену, он играет успешно.

Может быть, это сейчас его стихия. В матче с "Баварией" он вышел на замену и практически вторым касанием забил гол, завершив хорошую комбинацию. Молодец", - сказал Шацких.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гармаш забил за "Динамо" 8 голов, и является после Виктора Цыганкова (10 голов) вторым самым результативным игроком команды.

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В статье: Денис Гармаш Максим Шацких Динамо (Киев)
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