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Шацких: Когда Гармаш выходит на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается
Денис - джокер и суперсаб
Фото: ФК Динамо
Экс-форвард и экс-тренер киевского "
"Молодец, что голы забивает. Наконец-то в таком возрасте смогли не то, чтобы найти его позицию, а обозначить джокером. Но, выходя на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается. А вот, выходя на замену, он играет успешно.
Может быть, это сейчас его стихия. В матче с "Баварией" он вышел на замену и практически вторым касанием забил гол, завершив хорошую комбинацию. Молодец", - сказал Шацких.
Напомним, что в нынешнем сезоне Гармаш забил за "Динамо" 8 голов, и является после Виктора Цыганкова (10 голов) вторым самым результативным игроком команды.
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