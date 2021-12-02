Шацких: Когда Гармаш выходит на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается

Экс-форвард и экс-тренер киевского " Динамо " Максим Шацких высказался о бомбардирских качествах хавбека Дениса Гармаша, который в нынешнем сезоне является одним из лучших бомбардиров киевлян.

"Молодец, что голы забивает. Наконец-то в таком возрасте смогли не то, чтобы найти его позицию, а обозначить джокером. Но, выходя на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается. А вот, выходя на замену, он играет успешно.

Может быть, это сейчас его стихия. В матче с "Баварией" он вышел на замену и практически вторым касанием забил гол, завершив хорошую комбинацию. Молодец", - сказал Шацких.