Защитник Металлиста 1925: Хотим взять реванш у Колоса

Защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук накануне матча против "Колоса" рассказал о своем восстановлении после травмы, психологии команды и желании победить.

– Как чувствуете себя, ведь довольно много пропустили из-за травмы?

– Да, к сожалению, был период реабилитации, нужно было залечить травмы, которые я получил. Слава Богу, сейчас все нормально, и я надеюсь, что смогу помочь команде в двух матчах, которые остались в этом году.

– Согласитесь, что именно вас не хватало команде. Ибо не было Ткачука – не было набранных очков?

– Я не могу так сказать. У нас есть состав команды из 18-23 игроков. Есть молодые ребята, опытные. Я не думаю, что с одним игроком сильно изменился бы результат. Думаю, что здесь игра команды в целом была не очень хорошей. Мы понимаем в каком положении сейчас и нужно из него выходить.

– Вы сказали, что понимаете в каком положении. Как это отражается на тренировках команды? Возможно, готовитесь с большей злобой или большим вдохновением?

– Да, вы правильно говорите: мы становимся злее. Мы не понимаем, почему так происходит. К сожалению, какие-то обстоятельства, много травмированных, где-то отсутствие удачи, и так далее. К сожалению, есть отрицательный результат, но мы постараемся в последнем домашнем матче как минимум исправить положение.

– Насколько психологический фактор сейчас важен?

– Я думаю, что психология – это один из важнейших факторов. Особенно в конце календарного года. Здесь уже, в значительной степени, физические кондиции не набрать, нужно просто поддерживать себя. А над психологией каждый должен работать. И тренер работает с нами. Мы должны быть единой командой, должен быть дух, мы должны выходить и побеждать в матчах.

– Насколько сложен соперник "Колос"? Как готовитесь к матчу против них?

– Команда "Колос" – это крепкая команда. Они демонстрировали это в последние сезоны. Да, начали этот сезон они не совсем удачно. Мы, к сожалению, на выезде проиграли им 1:0, хотя и провели достойную игру. Хотим взять реванш. Полагаем, что проиграли незаслуженно. Опять же, что говорить. Нужно выходить и на футбольном поле все доказывать, – сказал Ткачук.

Матч "Металлист 1925" - "Колос" состоится в субботу, 4 декабря и начнется в 19:30.