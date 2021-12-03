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Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги
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Фото: Александр Приходько
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 17-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Динамо".
В Луцк, чтобы сыграть командой из Ровно, приедет лидер таблицы. Напомним, перед киевской командой Мирчи Луческу стоит задача выиграть чемпионат Украины. Смогут ли гости огорчить хозяев? Или "Верес" даст бой "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 декабря – в 13:55 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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