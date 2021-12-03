Кривенцов: Я вижу, что у ребят горят глаза. Просто многое не удается

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о том, как и с каким настроением его команда готовится к матчу против "Колоса".

– Валерий Сергеевич, после матча против "Руха" вы сказали "нет кризиса". Вспомнилось, как в Первой лиге была похожая ситуация. Ваша уверенность тогда она передалась футболистам. Как сейчас вы работаете, когда было действительно много поражений?

– Мы работаем так же само. Команда очень хочет исправить ситуацию, все ребята стараются выйти и в двух матчах, которые остались продемонстрировать хорошее качество футбола и достичь победы.

– Настрой на "Колос" будет, как следует?

– Конечно, мы настраиваемся на все матчи. Я вижу, что у ребят горят глаза. Просто многое не удается.

– То что не получается – над этим работаете на тренировках?

– Совершенно верно. Но не удается по другим причинам. Мы потеряли шестерых игроков основного состава. А все же эти футболисты определяли нашу игру. А когда у команды нет сыгранности, когда вливаются новые футболисты, еще не понимающие требований, то, конечно, все нарушается. Если помните, мы демонстрировали очень интересную игру, которая нравилась болельщикам и добилась хороших результатов. Сейчас, опять же, из-за большого количества травмированных игроков нам приходится тяжело.

– Какая сейчас кадровая ситуация, ведь Ткачук, кажется, уже готов?

– Евгений сыграл за юношескую команду тайм. На этот момент Дмитрий Крыськив плохо себя чувствует, поэтому я его заменил в перерыве игры против "Руха". Батюшин тоже не тренируется еще в общей группе. Посмотрим.

– Вам к этому не привыкать, но достаточно тяжело, когда такие кадровые потери?

– Да, но нужно выходить из этой ситуации. Ребята понимают.

– Насчет "Колоса", насколько это тяжелый соперник. Возможно, однажды изменилась их игра в связи с тем, что Вишняк стал полноценно главным тренером?

– Я считаю, что "Колос" изменился. В последних трех матчах они показывают хорошее качество футбола. Команда пытается играть в футбол. Команда начала ценить мяч. Многие элементы, я вижу, отрабатываются на тренировках. Как выход из защиты, высокий прессинг. То есть, все это команда делает. Тем интереснее будет, - сказал Кривенцов.

Матч "Металлист 1925" - "Колос" состоится в субботу, 4 декабря и начнется в 19:30.