Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Майкона. Шахтер обнародовал заявку на поединок против Львова
В обойме Роберто Де Дзерби 21 футболист
shakhtar.com
Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" примет "Львов".
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка
Нападающий: Сикан
Напомним, матч "Шахтер" - "Львов" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Сыграли как гранды. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Видео голов и обзор матча
- Роналду забил 800 и 801 голы в карьере. Первый в истории
- Альянс и Виктория решили объединиться
- Борячук: В ситуации с Владой Седан Зинченко поступил не по-пацански
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО