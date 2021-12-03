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Без Майкона. Шахтер обнародовал заявку на поединок против Львова

Премьер-лига
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В обойме Роберто Де Дзерби 21 футболист

Без Майкона. Шахтер обнародовал заявку на поединок против Львова

shakhtar.com

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Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" примет "Львов".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на поединок:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Педриньо, Коноплянка

Нападающий: Сикан

Напомним, матч "Шахтер" - "Львов" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00.

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Без Майкона. Шахтер обнародовал заявку на поединок против Львова - изображение 1

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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