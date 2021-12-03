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Жена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"

Премьер-лига
(1 голосов)

Юлия Пятова рассказала о трудностях после переезда в столицу Украины

Жена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"

Скриншот: КраСавина

Новина українською

Жена голкипера "Шахтера" Андрея Пятова Юлия рассказала о переезде из Донецка в Киев.

– Какой самый сложный период в карьере Андрея?

– Наверно, когда мы уехали из Донецка. Это было тяжело всем, потому что была неопределенность – у нас по-своему, у них по-своему, нет своего поля, нет своего стадиона, базы, болельщиков, родных мест. Им было очень тяжело. Но на то они и профессиональные спортсмены. Они должны были собраться и вопреки всему доказать, что неважно – наш стадион или не наш стадион, наш город или чужой. Неважно, они должны выйти и отыграть. И они до сих пор это показывают и доказывают, они одни из лучших.

– Как вашей семье удалось пережить такой сложный период?

– Было тяжело, потому что я, как всегда, была беременна. Это уже третий ребенок был. Я была на седьмом или восьмом месяце беременности, мы поехали отдыхать, а домой уже не вернулись. Мы улетели, а аэропорт разбомбили следом за нами. Прилетели в Запорожье, потому что лететь некуда уже было. Поехали к моим родителям, оставили детей у них и успели съездить в Донецк. Мы как раз попали на 2-3 дня перемирия, потому что у школьников были то ли последние звонки, то ли выпускные. Заехали, забрали какие-то вещи, которые влезли в машину, и за 2 недели до родов приехали в Киев. За неделю нашли школу, садик и роддом.

Первый год мне было очень тяжело, я не принимала Киев вообще. Мне он не нравился, я смотрела на него совсем другими глазами. Нас здесь не любили. Как любить, когда тебя не любят? Мне было тяжело, потому что я была оторвана. Когда твоя жизнь уже организована (спортзал, тут у тебя магазин), а тебя вырывают из этой привычной жизни, ты остаешься одна с двумя детьми и одним новорожденным (без няни, без помощи, в чужом городе и чужой квартире) – я потерянная была год. Потом я собралась и другими глазами посмотрела на Киев. Сейчас я влюблена в этот город.

– Не любили вас фанаты "Динамо" или все люди в столице?

– Не все люди. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали". Видят, что донецкие номера – "А, ну понятно, ездить не умеет". Не знаю, почему было такое предвзятое отношение к нам. Это так обидно, потому что многие приехали и привезли что-то новое в Киев. Донецкие открыли очень много салонов, ресторанов. Много талантов переехало. Чего вы, вам места мало? Всем хватит, все хорошие и добрые. Понятно, что всегда тяжело принимать чужих. Менталитет в Донецке немножко другой, чем в Киеве, потому что жизнь в столице быстрее, энергичнее. А в Донецке более постепенная.

Но люди ко всему привыкают. Мне кажется, что сейчас все мы дружно живем, никто никого не обижает, – сказала Юлия Пятова.

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В статье: Шахтер (Донецк) Юлия Пятова
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Источник:
КраСавина

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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 12:23
Тому, що ви бидло смердюче, як ті ж коцапи.Таких ніде не люблять.
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0
-1
Alle Garage (Харьков)
03.12.2021 в 12:21
А Киев конечно при Кличко стал уже не тот… Везде грязно, разрыто, ведутся какие-то работы месяцами, не аккуратно и т д Сам Киев красивый исторический город, но на европейскую столицу он сейчас и близко не похож. Как раз в силу своей неухоженности и хаотичной застройки.
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+1
-1
мы за динамо (киев)
03.12.2021 в 11:59
ми тут в києві всі понаєхалі. але ми дуже швидко ставали киянами.
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
03.12.2021 в 12:10
Та какими киевлянами вы становились. Прожил в Киеве некоторые время но Киевлянином так себя и не почувствовал, хотя город безумно полюбил. Калхозник и в Киеве калхозник.
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+2
-1
Alle Garage (Харьков)
03.12.2021 в 12:17
Да что вы все, как попугаи-то? Колхоз - коллективное хозяйство. Колхозник - коллективный хозяйственник. Зачем вы это словосочетание употребляете в обидном контексте?? Что в этом оскорбительного или обидного. Под определение «коллективное хозяйство» подпадает и Динамо и Шахтер. И даже Бавария с МанСити.
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
03.12.2021 в 11:58
В Донецке бывать не случалось, друг был ещё до войны, рассказывал ни чего особенного, так вот как можно после Донецка не любить Киев. Бывал во многих городах Украины, как по мне Киев и Одесса самые замечательные города , правда это было раньше, сейчас Киев застроили до неузнаваемости, и засрали, грязный стал какой то другой, лет 15 назад это был совсем м другой город. Пятов такой же донецкий как и я)
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+1
-1


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