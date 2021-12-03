"Любая команда, только не Мариуполь. Хотел во взрослый футбол". Большое интервью Ефима Конопли

Ефиму Конопле 22 года, но в его карьере уже было немало ярких событий. Загибайте пальцы - победа на молодежном чемпионате мира, двухлетняя работа под крылом Александра Рябоконя, дебют в составе национальной сборной и возвращение в "Шахтер". Сейчас рыжеволосый фулбек ведет борьбу с Додо за место на правом фланге обороны, а также пытается проникнуться идеями Роберто де Дзерби.

Ефим уделил нам немного времени после тренировки с командой, дабы пообщаться и ответить на наши вопросы. Перед вами - первая часть интервью.

- Как прошла тренировка?

- Сегодня была не такая тяжелая, как вчера. Больше игровых упражнений. Ну и остальное, по мелочи.

- В девяти играх ты отдал четыре голевые передачи. Как сам оцениваешь первую половину кампании?

- Еще одну голевую забрали. Когда Марлос забил "Вересу", в том эпизоде автогол засчитали. В целом, хотелось бы большего конечно, предпосылки и шансы для этого были. Я в пяти играх выходил в старте, в остальных выходил на замены, там времени было не так много, чтобы что-то сделать. Но все же моменты были, а потому всегда нужно стремиться к лучшему.

- Пока что на твоем счету матчи в УПЛ, кубке и Суперкубке. Как ты думаешь, когда мы увидим дебют Ефима Конопли в Лиге Чемпионов?

- У нас вроде из здоровых ребят, не беря в расчет Жуниора, все в Лиге Чемпионов уже сыграли...

- Есть еще Алексей Шевченко.

- Ну и Леха, да. Очень хочется сыграть, очень жду дебюта, так как Лига Чемпионов - это самый сильный турнир планеты.

- Если не ошибаюсь, за "Десну" ты уже играл в еврокубках?

- Да-да, в Лиге Европы. Против "Вольфсбурга".

- Всегда ли ты играл на позиции защитника? Не тянуло ли тебя вперед на более атакующие позиции?

- Ну я уже обучен как защитник. Немного выше могу играть, и по всей бровке, но большой роли не играет. Где скажут, там и будут играть. Могу и слева, могу и в центре.

- Насколько мы знаем, ты - один из немногих игроков "Шахтера", который родился в Донецке. Часто ли ты посещал "Донбасс-Арену" и какой матч тебе запомнился больше всего?

- Постоянно ходил, был на открытии стадиона. Город тогда гулял страшно. Мячи подавали с ребятами. И на "Олимпийском" сначала, а потом уже непосредственно на самой "Донбасс-Арене". И с футболистами выходили перед матчами, и на сами матчи ходил с папой чаще всего. Почти на всех играх был. Всегда следил за командой, было интересно, хотелось быть поближе к ней.

- В твоих социальных сетях даже есть фото, где ты идешь с Дарио Срной перед началом одного из матчей.

- Да, выводили футболистов, и мячи подавали. Все было. И трусил мяч Лиги Чемпионов в кругу перед игрой.

- Ты говорил об открытии стадиона, а победа в кубке УЕФА в 2009-м году, которая стала большим событием для всего города, помнишь ли ты это?

- Там было больше празднование по центру города. Была фотография у меня тоже, с футболистами рядом меня не поставили, и я все думал: "С кем же я буду стоять". И я встал, смотрю, там рядом стоят Янукович, Ринат Леонидович, Мирча Луческу

- А сам вообще думал в тот период, что будешь играть за "Шахтер"?

- Очень сильно хотелось.

"Всегда хотел лучшего для Петракова. Он этого действительно заслужил, он хороший человек"

- В 2019-м году все в Украине только и говорили о вашей победе на молодежном ЧМ. Какую цель перед вами ставили перед поездкой на Мундиаль?

- Дойти до финала. Мы как собрались на подготовку, за месяц или чуть больше, с ребятами, еще без тренерского штаба, трезво оценили шансы и поняли, что из группы выходить можем. И дальше, при удачном стечении обстоятельств, у нас были все шансы идти дальше и бороться за трофей.

- Конопля, Сикан, Бондарь, Попов, Супряга. Для многих до лета 2019-го эти фамилии ничего не говорили, но после о вас узнали, стали говорить. Пришла ли популярность? Прибавилось ли подписчиков в Инстаграм?

- Да, и люди стали узнавать на улицах, было приятнее всего. Я был в Чернигове после Чемпионата мира, тогда уже подходили, фотографировались, все в новинку было. Приятно. Ну и в социальных сетях тоже подписчиков прибавилось. Тысячи три-четыре точно.

- В одном из интервью ты назвал Александра Петракова очень жестким тренером, который даже может довести до слез. Можно ли считать, что главный рецепт его успеха - дисциплина?

- У него более жесткая дисциплина была, когда мы были немного помладше. Потому что когда дети, их нужно держать в ежовых рукавицах, чтобы себе лишнего ничего не позволяли. Они еще пороху не нюхали, много чего не знают. Вот уже во взрослом футболе, я был на сборах главной команды под его руководством, и видел, что сейчас он с ребятами общается уже не так, как с нами. У него уже сейчас более доверительные отношения, все уже профессионалы своего дела. Там уже не надо ходить и проверять по комнатам, не нужно за шиворот тягать и показывать как нужно.

- Верил ли ты, что Александр Васильевич когда-то станет тренером главной сборной?

- Я об этом не задумывался, но я всегда хотел для него лучшего. Он этого действительно заслужил, он хороший человек.

- Петраков вызывал тебя на первый сбор в сентябре 2021-го, но ты тогда не сыграл ни минуты. Не обидно ли было, что знакомый тебе тренер оставил в резерве?

- Я тогда приехал на товарищескую игру (с Чехией, - прим.), когда половина игроков уже уехала. Приехал, чтобы играть, но получилось, как получилось. Это футбол, там нужен был, наверное, результат, и тогда был другой игрок на моей позиции. Поэтому так получилось.

"Любая команда, только не "Мариуполь". Хотел именно во взрослый футбол"

- После триумфа на МЧМ ты оказался в Десне. Почему именно этот клуб?

- Я вообще говорил, любая команда, только не "Мариуполь". Я хотел немного отдалиться от ребят, с которыми рос в академии. Понимал, что в "Мариуполе" играет та же молодежь и я там сильно не буду прогрессировать как футболист. Хотел именно во взрослой футбол попасть, а "Десна" на тот момент была одной из самых возрастных команд в УПЛ с высоким средним возрастом. Меня там хорошо приняли, благодарен тем ребятам, которые хорошо приняли и показывали, что, как, где и куда.

- А может были другие варианты, кроме "Десны"?

- Мне сказали про "Десну", я сказал сразу: "Хорошо". С ними было больше всего конкретики.

- Ты переходил в клуб, где твоим конкурентом должен был стать опытный Денис Фаворов. Не было ли опасений, что просто потратишь время, сидя за его спиной или конкуренция тебя только вдохновляет?

- Если это здоровая конкуренция, когда, если ты сильнее, то ты играешь, а не за старые заслуги, не из-за того, что "любимчик". Если такая конкуренция, то я только за. На самом деле, тогда я был окрылен и ничего не боялся, мог куда угодно идти. Если бы оставили в "Шахтере" и дали шанс в первой команде, то и там бы рвал и метал. Не знаю, насколько я был готов к тому времени, но то, что отдавал всего себя - сто процентов.

- Александр Рябоконь - очень опытный тренер. Можешь описать работу под его руководством? Есть ли у него особое отношение к молодым игрокам?

- Он довольно прагматичный человек и у него сложилось какие-то стереотипы. Но когда молодые футболисты приходят в команду - это всегда что-то отдельное. Каждый человек - он индивидуален, а особенно, когда молодой, то у него еще нет понятия взрослая команда. Нужно показать, рассказать, и каждому по-своему - кому-то жестче, кому-то деликатнее. Он умел всегда найти подход, и если что-то не получалось или он видел нервы, эмоции, психи, то всегда после тренировки мог подойти и подсказать. И в быту тоже пытался какие-то моменты подсказывать. Никогда не лез, но если видел, то давал совет, который не навязывал.

- Летом 2020-го Денис Фаворов ушел к прямому конкуренту. Понимал ли ты, что станешь первым выбором у Рябоконя?

- На тот момент, да. У Фаворова свои вопросы возникли, так сложилось, и он перешел к прямому конкуренту. Мы тогда от них отстали на одно очко в борьбе за третье место. Было немного неожиданно, но он исходил из своих интересов и ему показалось, что так будет лучше.

- А насчет конкуренции. Тем же летом в команду перешел Павел Полегенько.

- Да, пришел Паша Полегенько, но пришел перед самыми сборами или даже после их начала. И потом я начал конкурировать уже с ним.

- Во время игры за "Десну" ты успел дебютировать в сборной Украины. Как опишешь работу с Андреем Шевченко?

- Ну, конечно, тут без обид, но "Десна" и национальная сборная, плюс под руководством человека, который играл в топах и выигрывал все на клубном уровне, это абсолютно разные вещи. Там уже никто не объяснял и не рассусоливал. Если ты приходил при Андрее Николаевиче, то значит мог выполнять те задачи, которые перед тобой ставят. Нужно было приходить и делать то, что просили. А если не делал - вместо тебя брали другого.

- Сейчас Андрей Николаевич стал тренером "Дженоа". Давай представим, что тебе поступило предложение присоединиться к нему. Что бы ответил?

- Это был бы неожиданный звонок, был бы в ступоре в начале, но это все равно топ-чемпионат. Это мечта поиграть в топ-чемпионате, но хотелось бы в хорошей команде, чтобы побороться за глобальные задачи.

- Вернемся к "Десне". В ноябре 2020-го, в игре против "Колоса" ты забил первый гол за команду, но он был отменен из-за ВАР, когда нашли руку у Имерекова. Не было ли ощущения, что видеоповторы - зло?

- Правильно, руку именно нашли. Дело не только в видеоповторах, это в принципе тема для другого разговора. В некоторых моментах они выручают арбитров, но в некоторых - влияют на результат. Ведь бывают такие моменты, как с тем моим голом. Эта рука - она не влияла на то, что я забил гол. Рука была не у меня, не у Огири, который отдавал передачу. Просто с кармана её достал. Разные моменты - бывает хорошо, бывает не хорошо.

- Вы тогда как раз сыграли вничью, и тех очков как раз не хватило для еврокубков.

- Да-да.

- Но ты забил свой первый гол за "Десну" в своем последнем матче в ворота "Мариуполя". Было ли ощущение, что закрыл гештальт и уходишь из команды с забитым голом?

- Да, что-то такое было. Чувствовал, что должен таки забить и вот оно случилось.

- А что вообще случилось с Десной в матче с "Мариуполем"? Почему проиграли ключевой матч сезона, ведя по ходу в счете?

- Домбровский получил удаление на ровном месте, две желтые буквально за несколько минут. Одной из них точно не было. И как-то "Мариуполь" подсобрался, мы подпросели, еще и Очеретько забил шедевр с правой ноги. Дай ему еще 20 таких мячей и он вряд ли забьет. Начались качели, когда у нас было меньше сил, чем у свежих ребят с "Мариуполя". Мы раскрылись, и что случилось, то случилось.

- Подытожим. Два года Ефима Конопли в Десне - как сам оценишь этот опыт?

- Я считаю, что вырос как футболист. Возмужал, понял, что такое силовой футбол, что такое мужская борьба. Понял, что нет места ребячеству или лишним смешкам, потому что есть серьезные задачи и люди за них борются. На кону у кого-то стоит уважение, у кого-то слава, у кого-то деньги, и в принципе, каждый борется за свою задачу.

- То есть, за два года в "Десне" ты окончательно сформировался из игрока молодежки во взрослого футболиста.

- Да.

О конкуренции с Додо, работе с де Дзерби и целях на сезон - в скором времени ожидайте вторую часть интервью Ефима Конопли.