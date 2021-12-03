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Верес - Динамо рассудит Монзуль и другие судейские назначения на 17-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Коваленко обслужит матч "Шахтер" - "Львов"

Верес - Динамо рассудит Монзуль и другие судейские назначения на 17-й тур УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

17-й тур

3 декабря (пятница)

"Шахтер" - "Львов". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр)

4 декабря (суббота)

"Верес" - "Динамо". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Арановский Е.А. (Киев)

"Рух" - "Ворскла". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.)

"Металлист 1925" - "Колос". Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Соловьян О.М. (Киев)

5 декабря (воскресенье)

"Заря" - "Ингулец". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 14.00. Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков)

"Александрия" - "Минай". Александрия. КСК "Ника". 17.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса)

"Десна" - "Мариуполь". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий)

6 декабря (понедельник)

"Днепр-1" - "Черноморец". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR — Пасхал И.Ю. (Херсон)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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zafo55
03.12.2021 в 15:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Kristo (Львов)
03.12.2021 в 14:12
Монзуль - ВАР, пенальти, удаление...
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.12.2021 в 12:53
Треба підказати Луческу, щоб Вербича не випускав. Його Катруся "любить".
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