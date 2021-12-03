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Верес - Динамо рассудит Монзуль и другие судейские назначения на 17-й тур УПЛ
Андрей Коваленко обслужит матч "Шахтер" - "Львов"
фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 17-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
17-й тур
3 декабря (пятница)
"Шахтер" - "Львов". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр)
4 декабря (суббота)
"Верес" - "Динамо". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Арановский Е.А. (Киев)
"Рух" - "Ворскла". Львов. Стадион "Арена Львов". 17.00. Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.)
"Металлист 1925" - "Колос". Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Соловьян О.М. (Киев)
5 декабря (воскресенье)
"Заря" - "Ингулец". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 14.00. Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков)
"Александрия" - "Минай". Александрия. КСК "Ника". 17.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса)
"Десна" - "Мариуполь". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий)
6 декабря (понедельник)
"Днепр-1" - "Черноморец". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR — Пасхал И.Ю. (Херсон)
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