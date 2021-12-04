Левандовский vs Холанд, веселый матч Барсы, Юве для Шевченко. Что смотреть на выходных

UA-Футбол собрал для самые вкусные матчи, которые стоит посмотреть в эти выходные – 4-го и 5-го декабря.

Суббота, 4 декабря

Вереск – Динамо

УПЛ

Время – 14:00

Телетрансляция – Футбол 1

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Новичок высшего украинского дивизиона на своем поле в рамках УПЛ еще не проигрывал. Луцк стал настоящей крепостью для ровенского "Вереса". Но к команде Вирта в гости еще не заезжал такой статусный соперник как "Динамо". Да, на неделе у киевлян вылет в гости в "Бенфику", но тот поединок не будет иметь турнирного значения, в отличие от этой игры. Малейшая ошибка приведет к тому, что на вершине окажется главный конкурент. Так что ожидаем от команды Луческу максимальной концентрации и яркого футбола.

Вест Хэм – Челси

АПЛ

Время – 14:30

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Молотобойцы удивляли в первой трети сезона, но в последних трех матчах набрали всего один балл. В прошлом туре они упустили победу над "Брайтоном", пропустив на 89-й минуте. Серия рискует продолжиться, ведь в гости приедет лидер чемпионата с неудержимым Мэйсоном Маунтом. Учитывая весьма напряженный график, есть основания рассчитывать, что Дэвид Мойес таки предоставит игровое время Андрею Ярмоленко. Пусть, это не будет выход в старте, но это должно быть больше трех минут перед финальным свистком.

Вулвергемптон – Ливерпуль

АПЛ

Время – 17:00

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Волки последний раз выигрывали у "Ливерпуля" в рамках чемпионата Англии 11 лет назад. С тех пор мерсисайдцы одержали девять побед кряду. Вот и сейчас команда Клоппа выглядит безоговорочным фаворитом, ведь Салах, Мане и компания находятся в отличной форме. Но вряд ли это будет матч в одни ворота. "Вулвз" в последних девяти матчах проиграли только однажды и одержали пять побед, в частности, над крепкими "Вест Хэмом" и "Эвертоном". Возможно, в этот раз им, наконец, удастся дать бой красным.

Барселона – Бетис

Ла Лига

Время – 17:15

Телетрансляция – MEGOGO

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2:3, 5:2. 2:3, 5:2, 1:4, 3:4, 0:5 – это результаты семи последних встреч между этими соперниками. То есть вы поняли тенденцию – команды дарят настоящее шоу. Сейчас "Барса" не так убедительна, но настроение у фанатов постепенно улучшается. Но ведь и "Бетис" в этом сезоне выступает очень неплохо и сейчас располагается в турнирной таблице выше каталонцев. Короче, будет весело!

Рома – Интер

Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Под руководством Жозе Моуриньо "Интер" выигрывал Скудетто и Лигу Чемпионов. В настоящее время португалец возглавляет "Рому", с которой пытается дотянуться до такого же уровня. Но пока выходит так себе. После нескольких успешных матчей обязательно происходит сбой, как с "Болоньей" на неделе (поражение 0:1). К слову, с грандами команда Моуриньо в этом сезоне играет неудачно – уже были поражения от "Юве", "Лацио", "Милана", только с "Наполи" удалось сыграть вничью. Кажется, уже пора Особенному подтверждать свой статус топ-тренера.

Боруссия Дортмунд – Бавария

Бундеслига

Время – 19:30

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Это как "Барса" – "Реал", "Интер" – "Ювентус" или МЮ – "Ливерпуль". В Германии это самое статусуное противостояние. В последнее время это еще и битва между настоящим будущим, как бы это пафосно ни звучало. Роберт Левандовский начинает очередной поход за Золотым Мячем, а Эрлинг Голланд попытается доказать, что он уже готов замахнуться на трон. Будет очень интересно.

Наполи – Аталанта

Серия А

Время – 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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Неаполитанцы потеряли очки посреди недели, отставание "Аталанты" теперь составляет всего пять очков. Кажется, команда Спалетти постепенно выбивается из сил. А вот Гасперини пережил сложный период, связанный с травмами, и теперь имеет возможность тасовать состав. К примеру, против "Венеции" Руслан Малиновский отдыхал, теперь ожидаем его в старте.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид

Ла Лига

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Пару недель назад именно команда из Сан-Себастьяна лидировала в чемпионате Испании, но только четыре набранных очка в последних четырех поединках отбросили ее на третье место. "Реал" же демонстрирует чемпионскую игру и не замечает соперников благодаря стараниям Карима Бензема. Интересно, что в среду француз забил "Атлетику", а перед этим "Севилье" – команда с самой надежной защитой. В "Реале Сосьедад" сейчас такое же количество пропущенных – 11. То есть перед Каримом стоит очередной непростой вызов.

Воскресенье, 5 декабря

Заря – Ингулец

УПЛ

Время – 14:00

Телетрансляция – УНИАН

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Два года назад "Ингулец", будучи командой Первой лиги, сенсационно обыграл луганцев в полуфинале Кубка Украины. Но в рамках УПЛ петровцы "Зарю" еще не побеждали. Сейчас они вообще постепенно забывают этот приятный вкус, ведь последний раз брали три очка еще в августе. Хотя на прошлой неделе дали бой "Шахтеру", но проиграли 0:1. Команда Скрипника будет настроена решительно, ведь при успехе ситуативно вернется на третье место (а может и полноценно, если "Днепр-1" не справится с "Черноморцем").

Манчестер Юнайтед – Кристалл Пелас

АПЛ

Время – 16:00

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Майкл Каррик ушел непобежденным. Под его руководством МЮ сыграл вничью с "Челси" и одолел "Арсенал". Теперь красных дьяволов будет ставить на ноги немецкий специалист Ральф Рангник, черпавший вдохновение в работе Валерия Лобановского. Первый соперник на Туманном Альбионе – классический середняк, уступающий в классе, но отнюдь не в характере. "Кристал Пелас" готов во всей красе продемонстрировать Рангнику, что же такое Английская Премьер-лига.

Ювентус – Дженоа

Серия А

Время – 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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Андрею Шевченко не позавидуешь. Мало того, что команда разбалансирована, да еще календарь врагу не пожелаешь. Но он знал на что шел и если выберется из этой ситуации, то мы все окончательно поверим, что он действительно сильный тренер. На очереди у Николаевича еще один гранд – "Ювентус". Да, он сейчас находится на перепутье, но в его составе есть Кьеза, Кулусевски, Дибала, Мората – игроки, о которых "Дженоа" может только мечтать. Впрочем, всегда есть место для подвига и подопечным Шевченко самое время его совершить.