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Болельщики Металлиста 1925 определились с клубным маскотом

Премьер-лига
(1 голосов)

У харьковского клуба появился свой символ

Болельщики Металлиста 1925 определились с клубным маскотом

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Завершилось голосование на выбор маскота "Металлиста 1925".

Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, победил вариант шершня. За него свой голос отдали 34% болельщика. Всего в голосование приняло участие 1 270 респондентов.

Теперь шершень - официальный маскот "Металлиста 1925". Также рассматривались варианты панды (31%), феникса (16%), байбака (7%), хорька (4%), слона (3%), тигра (2%), робота (1%), козака (1%) и росомахи (животного) (1%).

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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Комментарии (3)
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zafo55
03.12.2021 в 15:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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FC Energy (Новая Каховка)
03.12.2021 в 14:41
Михайло Шершень из футболиста разжалован в маскота?)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
03.12.2021 в 14:11
Та шо там говорыть,украинская Боруссия Дортмунд
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