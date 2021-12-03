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Болельщики Металлиста 1925 определились с клубным маскотом
У харьковского клуба появился свой символ
Фото: ФК Металлист 1925
Завершилось голосование на выбор маскота "Металлиста 1925".
Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, победил вариант шершня. За него свой голос отдали 34% болельщика. Всего в голосование приняло участие 1 270 респондентов.
Теперь шершень - официальный маскот "Металлиста 1925". Также рассматривались варианты панды (31%), феникса (16%), байбака (7%), хорька (4%), слона (3%), тигра (2%), робота (1%), козака (1%) и росомахи (животного) (1%).
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