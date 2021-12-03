Супряга может оказаться в чемпионате Румынии. Луческу уже дал согласие

"ЧФР Клуж" хочет усилить атакующую линию команду в зимнее межсезонье. Как сообщает PlaySport, румынский клуб близок к тому, чтобы подписать форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

Согласно источнику, киевский клуб уже дал согласие на трансфер Супряги и готов расстаться со своим футболистом. Ожидается, что 21-летний форвард будет отдан в аренду до конца сезона, после чего румынский клуб сможет выкупить его контракт за 7 млн евро.

Если сделка состоится, то зарплата украинца на период аренды будет составлять 25 тысяч евро в месяц. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Супряга провел за "Динамо" 6 матчей во всех турнирах, голевыми действиями отличиться не сумел.