  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Супряга может оказаться в чемпионате Румынии. Луческу уже дал согласие
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Супряга может оказаться в чемпионате Румынии. Луческу уже дал согласие

Премьер-лига
(3 голосов)

Речь идет об аренде с опцией выкупа

Супряга может оказаться в чемпионате Румынии. Луческу уже дал согласие

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"ЧФР Клуж" хочет усилить атакующую линию команду в зимнее межсезонье. Как сообщает PlaySport, румынский клуб близок к тому, чтобы подписать форварда "Динамо" Владислава Супрягу.

Согласно источнику, киевский клуб уже дал согласие на трансфер Супряги и готов расстаться со своим футболистом. Ожидается, что 21-летний форвард будет отдан в аренду до конца сезона, после чего румынский клуб сможет выкупить его контракт за 7 млн евро.

Если сделка состоится, то зарплата украинца на период аренды будет составлять 25 тысяч евро в месяц. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Супряга провел за "Динамо" 6 матчей во всех турнирах, голевыми действиями отличиться не сумел.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга ЧФР Клуж
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PlaySport.ro

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
03.12.2021 в 16:10
Та не вже?
Ответить
0
-2
хмельничанин (Хмельницкий)
03.12.2021 в 16:09
Он им усилит атакующую линию. Боюсь, что румынам придётся ещё доплачивать, чтобы Супрягу Киев забрал обратно.
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.12.2021 в 15:39
когда Болонья давала 9, эта ж было совсем другое (с) ох и сурики, гении менеджмента
Ответить
+9
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 15:53
Ніколи Болонья на давала 9 млн, не песди.
Ответить
+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
03.12.2021 в 16:02
вообще Болонья в какой-то момент давала и 10, что нетрудно выяснить в гугле. Так что по всему выходит, что песдит твой рот, так-то
+6
-1
avatar
Вiктoр Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 16:12
згоден, це я люблю
0
-2
royalstas (Вінниця)
03.12.2021 в 15:16
Румунський клуб? 7 лям? )))
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.12.2021 в 15:39
оборудка с откатом для Цыгана
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
03.12.2021 в 15:15
А чего не в Днепр.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 15:53
Черкаси?
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
03.12.2021 в 16:47
Бесплатно или..в аренду Днепр1 Супрягу бы вернул..Лучше пусть его Шева возмет...или в Турцию...Что Владу в той Румынии делать...
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
03.12.2021 в 17:30
та навіть Динаморець в рази краще
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...