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Супряга может оказаться в чемпионате Румынии. Луческу уже дал согласие
Речь идет об аренде с опцией выкупа
Фото: ФК Динамо Киев
"ЧФР Клуж" хочет усилить атакующую линию команду в зимнее межсезонье. Как сообщает PlaySport, румынский клуб близок к тому, чтобы подписать форварда "Динамо" Владислава Супрягу.
Согласно источнику, киевский клуб уже дал согласие на трансфер Супряги и готов расстаться со своим футболистом. Ожидается, что 21-летний форвард будет отдан в аренду до конца сезона, после чего румынский клуб сможет выкупить его контракт за 7 млн евро.
Если сделка состоится, то зарплата украинца на период аренды будет составлять 25 тысяч евро в месяц. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Супряга провел за "Динамо" 6 матчей во всех турнирах, голевыми действиями отличиться не сумел.
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