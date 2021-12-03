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Дулуб: Шансы 80% на 20% в пользу Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Львов и Шахтер открывают программу 17-го тура УПЛ

Дулуб: Шансы 80% на 20% в пользу Шахтера

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб оценил шансы на успех своей команды в матче 17 тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

"Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу "Шахтера".

Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться", — сказал Дулуб.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Львов" состоится сегодня, 3 декабря. Начало встречи - в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Олег Дулуб
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Источник:
ТК Футбол

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