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Дулуб: Шансы 80% на 20% в пользу Шахтера
Львов и Шахтер открывают программу 17-го тура УПЛ
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб оценил шансы на успех своей команды в матче 17 тура
"Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу "Шахтера".
Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться", — сказал Дулуб.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Львов" состоится сегодня, 3 декабря. Начало встречи - в 17:00. UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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