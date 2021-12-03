Дулуб: Шансы 80% на 20% в пользу Шахтера

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб оценил шансы на успех своей команды в матче 17 тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

"Шансы в этом матче 80% на 20% в пользу "Шахтера". Готовимся к поединку в штатном режиме, но вы же видите, что выпал снег. Поэтому будем подстраиваться", — сказал Дулуб.