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Юлия Пятова: Уже нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться
Донецк уже не тот
instagram.com/piatova
Жена голкипера "
– Вы готовы вернуться в Донецк, если все наладится?
– Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется.
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Источник:Великий футбол
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03.12.2021 в 17:21
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