Юлия Пятова: Уже нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться

Жена голкипера " Шахтера " Андрея Пятова Юлия рассказала, почему семья не собирается возвращаться в Донецк даже после возможного прекращения боевых действий в регионе.

– Вы готовы вернуться в Донецк, если все наладится?

– Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется.