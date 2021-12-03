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Юлия Пятова: Уже нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться

Премьер-лига
(3 голосов)

Донецк уже не тот

Юлия Пятова: Уже нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться

instagram.com/piatova

Новина українською

Жена голкипера "Шахтера" Андрея Пятова Юлия рассказала, почему семья не собирается возвращаться в Донецк даже после возможного прекращения боевых действий в регионе.

– Вы готовы вернуться в Донецк, если все наладится?

– Наверно, уже нет, потому что нет того Донецка, в который хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе уже этого не хочется.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Юлия Пятова
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
03.12.2021 в 17:38
Его никогда и не было.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2021 в 17:21
Дякуйте Ахмєтову.
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+2
0


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