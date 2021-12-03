  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Кулачем и Шкуриным. Динамо с двумя номинальными форвардами отправилось на матч с Вересом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Кулачем и Шкуриным. Динамо с двумя номинальными форвардами отправилось на матч с Вересом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ну и есть, конечно же, и хавбек Гармаш

С Кулачем и Шкуриным. Динамо с двумя номинальными форвардами отправилось на матч с Вересом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В субботу, 3 декабря, "Динамо" в рамках 17-го тура УПЛ сыграет на выезде с "Вересом".

В пятницу, в 17:00 чартерный динамовский рейс отправился в Ровно, откуда уже автобусом "бело-синие" будут добираться до Луцка, где и пройдет поединок.

На эту игру Мирча Луческу взял следующих исполнителей:

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев

Форварды: Кулач, Шкурин.

Напомним, матч "Верес" – "Динамо" начнется в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kristo (Львов)
03.12.2021 в 19:51
Что там с полем?
Ответить
0
0
Эрих Краузе (Koln)
03.12.2021 в 18:49
Суббота вообще то 4 число!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:40
Обоих напов в старт! Это сила! А вот или Верес смогут обыграть?!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...