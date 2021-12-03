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С Кулачем и Шкуриным. Динамо с двумя номинальными форвардами отправилось на матч с Вересом
Ну и есть, конечно же, и хавбек Гармаш
fcdynamo.kiev.ua
В субботу, 3 декабря, "
В пятницу, в 17:00 чартерный динамовский рейс отправился в Ровно, откуда уже автобусом "бело-синие" будут добираться до Луцка, где и пройдет поединок.
На эту игру Мирча Луческу взял следующих исполнителей:
Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет
Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев
Форварды: Кулач, Шкурин.
Напомним, матч "Верес" – "Динамо" начнется в 14:00.
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