С Кулачем и Шкуриным. Динамо с двумя номинальными форвардами отправилось на матч с Вересом

В субботу, 3 декабря, " Динамо " в рамках 17-го тура УПЛ сыграет на выезде с "Вересом".

В пятницу, в 17:00 чартерный динамовский рейс отправился в Ровно, откуда уже автобусом "бело-синие" будут добираться до Луцка, где и пройдет поединок.

На эту игру Мирча Луческу взял следующих исполнителей:

Голкиперы: Бойко, Бущан, Нещерет

Защитники: Забарный, Караваев, Кендзера, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев

Форварды: Кулач, Шкурин.

Напомним, матч "Верес" – "Динамо" начнется в 14:00.