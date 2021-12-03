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Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика

Премьер-лига
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(3 голосов)

Три голевые и заработанный пенальти от юного таланта - три очка для "горняков"

Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В двух последних матчах УПЛ "Шахтеру" было тяжко. "Рух" и "Ингулец" играли в схожий футбол, выставив автобус у собственных владений, не давая пространства оппоненту. "Горняки" с огромным трудом справились с задачей, взяв шесть из шести. Сегодня их ждал похожий соперник, который, ко всему прочему, набрал неплохой ход. "Львов" выиграл свои последние две игры, почти не пропускает, что помогло ему оторваться от опасной зоны. И пока команда на ходу, она представляет опасность, особенно для "Шахтера". "Шахтера", которому очки терять нельзя, а с автобусами, играть непросто. Но отговорок быть не могло.

Олег Дулуб провел всего одну замену в составе, вернув в тройку обороны Романчука. В остальном стартовый набор был таким же, который поочередно обыгрывал "Зарю" и "Мариуполь". Де Дзерби из-за ряда травм снова положился на Педриньо в качестве "ложной девятки", продолжая игнорировать Сикана, а также пустил в бой Степаненко. Кто знает, каким был бы выбор алленаторе, будь готов Майкон. Но бразилец пролетел мимо заявки. Хватало в составе хозяев и молодежи - Мудрик, Судаков, Корниенко.

Начало матча никого врасплох не застало. Пока "Львов" оборонялся на своей половине, выставив 5-4-1, "Шахтер" горизонтально катал мяч. Пока что без агрессии и продвижения. Гости немного присматривались, а после ужалили оппонента контратакой. И вполне удачно. Романчук выбил вперед, Шина выиграл воздух у Матвиенко, Довгий проткнул сферу мимо Степаненко, после чего та оказалась в ногах Эрнеста. В теории, против него должен был играть Марлон, однако бразилец не особо мешал вингеру подработать мяч под ударную ногу, а после нанести дальний удар левой. От штанги точно в угол - 0:1. Худшее, что можно сделать с командами, проповедующими защитный стиль, пропустить первыми. "Шахтер" справился.

Хозяева продолжали владеть мячом, но впереди ничего не предлагали. По крайней мере ничего такого, что могло заставить львовян капитулировать. Да, было несколько моментов у Тете, когда бразилец вначале не реализовал выход 1 на 1, а после неудачно пробил головой. Казалось, что тайм плавно шел к своему завершению, но у "горняков" прошла атака левым флангом. Мудрик неплохо сыграл в стеночку с Корниенко, после чего получил по ногам в штрафной соперника - пенальти. Тете сходу забрал мяч, дабы забить третий гол в трех последних играх УПЛ. Со своей задачей он справился, параллельно с этим сравняв счет. Бразилец, на секунду, стал лучшим бомбардиром команды, обойдя травмированного Лассину Траоре.

Если за первый тайм "горняков" хвалить было практически не за что, то во втором все наоборот. Здесь было не за что ругать. "Львову" было не очень приятно пропустить "в раздевалку", из-за чего команда с не лучшим настроением вышла на втором тайм. Они продержались десять минут, после чего пропустили второй гол, который стал во многом решающим. Снова стеночка на левом фланге, прострел от Корниенко и удар грудью от Педриньо. Наконец-то "ложный форвард" сыграл как настоящий. Этого "Шахтеру" не хватало.

Хозяева давили, гости отбивались, де Дзерби экспериментировал. Вернул Педриньо ближе к центру поля, на фланг обороны поставил Степаненко, сдвоил левое крыло Соломоном и Мудриком. Это дало свой результат, а последний в концовке дал немного карнавала, аки настоящий бразилец. Три голевые от Михаила, которые помогли Степаненко забить красиво, а Конопле и Бондаренко (стоит признать, что мог быть офсайд) отличиться первыми точными ударами за "Шахтер". Между этим делом Марлос еще и успел реализовать пенальти, а Махмутович удалиться за фол на Сикане. Кстати, последнее решение вызовет немало дискуссий.

Итог. "Шахтер" слабо смотрелся в первые 45 минут, особенно на фоне осмысленного "Львова". Но гол перед свистком на перерыв помог "горнякам", которые довели свое преимущество во второй половине до разгромного счета. Учитывая текущую "гонку вооружений" - это может вывести коллектив де Дзерби в лидеры. "Львов"? Первый тайм был точно не стыдным.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Александр Холодинский (Харьковская область)
Шахтер - ФК Львов 6:1
Голы: Тете 45 (пен.), Педриньо 55, Артём Бондаренко 77, Марлос 84 (пен.), Тарас Степаненко 87, Ефим Конопля 90 - Эрнест Антви 17
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Ефим Конопля 85), Тете (Марлос 73), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Даниил Сикан 59), Педриньо (Артём Бондаренко 73), Виктор Корниенко (Манор Соломон 59)
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Назарий Ныч 58), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Максим Грисьо 58), Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 70), Сергей Политыло
Предупреждения: Михаил Мудрик 33, Педриньо 37 - Алексей Довгий 32
Удаление: Энес Махмутович 81

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (73)
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timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 19:58
не сайт а помойка.продолжайте в том же духе."шахтёр"всё купил?"динамо"-не лучше.главное облить друга друга дерьмом.
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
03.12.2021 в 19:58
первый тайм хаос и бардак.Второй включили скорость и пошло.Мудрик играл как топ игрок
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 20:00
п н х, крисянин...
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0
0
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vismut (Запорожье)
03.12.2021 в 19:57
Вот Суркис попал. На Львов потратился, а завтра надо разницу делать с Вересом.)) А Львов что? Он то свои взял у Остапа в Мариуполе.
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+1
-2
timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 20:00
и ты тоже смени пластинку
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0
0
мы за динамо (киев)
03.12.2021 в 19:56
кротоферма в черговий раз глупо фуфлонулась. по беспредєлу прибили львів. їм зараз приперло. маріуполя мало. ну шоб потім не гундосили шо тіпа жона пяткіна тіпа відчуває шо до неї ставляться як до даунєхцкіх. ну тіпа нізашо.
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+1
-2
timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 19:59
смени пластинку ....
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0
0
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walcom (Киев)
03.12.2021 в 19:49
Кротовне можно гордится по 11 метр на мудрыке) Вар молодцы)
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+3
-4
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walcom (Киев)
03.12.2021 в 19:53
глянул кто в варе.Катька Мозоль. На новогодние каникулы лишняя копеечка не помешает))
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+2
-3
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vismut (Запорожье)
03.12.2021 в 19:59
Чистейшие пенальти. Кристалл! Вот завтра Гармаш будет валяться раз пять.)))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
03.12.2021 в 19:39
Судья в пользу Шахтера накосячил на 2-3 матча вперёд:)) базар лига продолжает свою работу
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+5
-8
avatar
walcom (Киев)
03.12.2021 в 19:45
не смотрел, но догадался
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 19:25
Понял голубых! Судья помог выиграть Шахтеру!))))))))))))) Это не то что было у них с Черноморцем, там изначально была борьба))))))))))))) Как это смешно и жалко от их бессилия!!!
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+7
-5
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 19:27
Вам кротам писать про фармы запрещенно ещё лет 15 !!!!!! Вот когда у вас не будет фарма 15 лет , а и Динамо он будет всё это время.Тогда ты будешь иметь право варежку свою раскрывать! А сейчас не позорься ржавый
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+7
-7
aleksandrdre (Краматорск)
03.12.2021 в 19:39
Ты чем там нахлобучился с горя бедолашный?)что бы тебя понять нужен переводчик)
+4
-2
avatar
walcom (Киев)
03.12.2021 в 19:40
дубина, о формах)
0
-1
Hanter44 (Baburka)
03.12.2021 в 19:59
Хоть что нибудь ляпнуть-а уже самомнение подрастает.
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
03.12.2021 в 19:20
О как у дырявых подгорать пердачок начал . По весне вас так же поимеем .Даже не переживайте )))
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+9
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:23
насчёт весны - это ты погорячился! в пеший футбол трудно обыграть даже колхозян
Ответить
+3
-3
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:25
Та да, ВК Динамо навесні згвалтує данєцкіх колхозян...
+4
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:26
вконтакте забанен, тупая ты чмырина!)))
+3
-4
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:27
Про що ти гавкаєш, який вконтактє? В сраці я бачив твої расєйські соцмережі...
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:28
гавкаешь ты, с*ка плешивая)))
+4
-4
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:30
+3
-3
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:34
Немає що сказати, продажна підТіранка?....
+2
-3
мы за динамо (киев)
03.12.2021 в 19:38
в кантактє, ну значить законтачений, для таких як ти, ну чіста канкрєтних, це ж чисто западло. ти шо геть попутав?
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:38
чморина, вот только скажи, что ты там не была зарегистрирована до запрета? или в одноклассниках всяких?))) такие, как ты, со своим колхозным интеллектом - первые посетители подобного г*внища!)))
+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:40
мы за д..... (киев) ------- "Та да, ВК Динамо" (с) вот это твоя сестра по разуму и подтвердила выше
+2
-3
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:41
чмирото, ще до війни я їх терпіти не міг...Там лишень такі п.дари як ти і плавали...
+1
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
03.12.2021 в 19:15
Такое впечатление что играли под кантору(спонсор пари-матч)))))
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:21
напомни, кантору - это молдавский или румынский композитор?
Ответить
+3
-4
avatar
walcom (Киев)
03.12.2021 в 19:43
Шериф, не)
0
-2
Comment06 (Украина)
03.12.2021 в 19:11
Счет не по игре. Шахтер не наиграл, а Львов не заслужил крупный счет. Очередная медвежья услуга Шахтеру в виде необъективного судейства- два неочевидных пенальти (особенно первый на Мудрике), не заслуженное удаление Махмутовича, голевой пас Мудрика из вне игры. Футбольный бог, как правило, быстро и неотвратимо карает за это. Боюсь, что возмездие наступит уже в игре с Шерифом.
Ответить
+8
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:13
1-й пеналь - удар мудрика по ноге снизу, 2-й пеналь - задержка за руку, пас был из игрового положения, т.к. нога защитника была ближе к воротам, чем плечо мудрика
Ответить
+7
-8
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 19:31
TIRAN (Донецк (Украина!) Какая прелесть! Спасибо отец родной, что растолковал! Только вот мои глаза и глаза большинства украинцев при просмотре повторов видят совершенно обратное!
+4
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:33
т.е. мудрик бил защитника, сикан заваливал защитника за руку, мудрик на 3 метра был в офсайде?)))
+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:35
те "глаза большинства украинцев", о которых ты пишешь, - болельщики дупамо, поэтому и видится вам "совершенно обратное"!
+5
-3
oda1979 (Запорожье)
03.12.2021 в 19:40
Тиран, не позорься.
+2
-5
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:44
Протри перископ, жертва раша тудей...
0
-3
мы за динамо (киев)
03.12.2021 в 19:47
спочатку я навіть інколи співчував таким як ти. зараз дивлюсь тільки як на діагноз.
0
-2
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 19:15
Возмездие им уже наступило. С приходом этого придурошного итальянца. Они это просто ещё не поняли. Из-за такой вот Ринатостраны, в которую превратили Украину, потом с нас ржут во всем мире. И в футболе в том числе. Потом педриньи получают по 0-10 от Менхенгладбаха…
Ответить
+4
-7
аалекс ( Крым)
03.12.2021 в 19:18
Пенальти, более чем очевидные.
Ответить
+6
-6
grasshopper1 (Харьков)
03.12.2021 в 19:09
Мудрику ещё б нормального тренера найти, чтобы научил и обороняться тоже
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 19:10
так он сегодня "дооборонялся" до жк)))
Ответить
+3
-2
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 19:09
Шоу имени арбитра Андрея Коваленко! Два левака пенальти (особенно первый), левейшая красная и гол с офсайда! Нормалёк так, для одного мачта, что бы набить разницу. Я ещё после прошлого тура говорил, что сейчас игра пойдёт на разницу в следующих турах.И мы увидим много "интересных" матчей по судейству!Ждать пришлось не долго!
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+6
-8
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:02
шахтьор не зможе, суддя допоможе...
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+8
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 19:09
Слава Богу!!!)))))))
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+2
-6
vladislav (Харьков)
03.12.2021 в 19:01
Шахтёр выиграл на классе, он бесспорно на две головы выше Львова. И очередной раз убеждаюсь, что Коваленко слабый арбитр. Ему можно доверять судить только середнячков.
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+3
-5
аалекс ( Крым)
03.12.2021 в 19:12
Да вроде адекватно отсудил. Разве что по голу Бондаренко есть вопросы, но там Вар решал по вне игры.
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+3
-3
аалекс ( Крым)
03.12.2021 в 19:01
Горняков с заслуженной победой. Кто-то объяснит мне, что это было в первом тайме(неадекватных просьба не беспокоиться). Педриньо после травмы никак не заиграет. Мудрик отыграл выше всяких похвал.
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+4
-4
alexfc (Киев)
03.12.2021 в 19:04
В первом до сих пор играют по старому. В полноги на расслабоне. Обыграем. А Львов решил сопротивлятся и не ставить автобус как Рух, вот и все. Как только подняли скорость пошли голы.
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+5
0
аалекс ( Крым)
03.12.2021 в 19:06
+3
-1
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 18:59
Шоу имени арбитра. Не зря рыжий олигарх вложился в судейский корпус. Так и живем….
Ответить
+10
-8
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2021 в 19:00
Так и живи, у тебя выбора нет.
Ответить
+8
-10
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 19:02
Хайфа? Серьезно?? :))))
+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 19:00
Посмотрим Верес?))
Ответить
+3
-7
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.12.2021 в 19:02
Уже Ингулец просмотрели, когда есть хоть малейшее сопротивление, то кротозебры как колибри
+7
-4
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 19:03
Ну посмотрим. Не удивлюсь, если завтра арбитр тоже начудит. Как в матче с Ворсклой. Пару левых пенальти в ворота Динамо, или красную какую даст динамовцу… надо же бабки отрабатывать.
+5
-7
мы за динамо (киев)
03.12.2021 в 19:51
монзулиха на марші. надивимось тої порнухи ще.
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2021 в 18:58
Молодец Де Дзерби, молодым даёт играть. С победой! Красная ни к чему была, нужно это долбанное правило отменять.
Ответить
+8
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 18:59
красную нужно давать, если за пределами штрафной, а так - двойное наказание
Ответить
+4
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2021 в 18:59
И я о том же, расстрел и 15 лет тюрьмы.
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:57
Что-то про пенальти пукали голубые в обзоре))))
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+7
-7
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.12.2021 в 18:58
У тебя как у обладателя золотого горшка гастроэнтеролоколит с недержанием?)))
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+7
-7
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:59
А ты просто убогое и тупое))))
+4
-6
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.12.2021 в 19:00
Птичка, кто бы тут цвириньКал
+3
-4
Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:06
Це підКАЛібрі таке тупе....
+2
-2
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
03.12.2021 в 18:57
Второй тайм - молодцы! Мудрик- очень хороший матч! Коноплю с дебютным голом за родную команду!Всей команде - спасибо за второй тайм!
Ответить
+6
-5
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.12.2021 в 18:56
Ну что ж, отдача за весенне поражение с очень нужной разницей произошло...)))
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+6
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:56
Ой, где-то подобный счёт уже видел)))))) А, это когда шлюхенцыю вызывали к себе на дом, для большой разницы забитых)))))
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+4
-3
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.12.2021 в 18:57
Участвовал, колибрик
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+3
-7
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:58
Да, наваливал тебе))))
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 18:55
с победой! мудрик - игрок матча!
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+6
-6


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