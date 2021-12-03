Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика

В двух последних матчах УПЛ "Шахтеру" было тяжко. "Рух" и "Ингулец" играли в схожий футбол, выставив автобус у собственных владений, не давая пространства оппоненту. "Горняки" с огромным трудом справились с задачей, взяв шесть из шести. Сегодня их ждал похожий соперник, который, ко всему прочему, набрал неплохой ход. "Львов" выиграл свои последние две игры, почти не пропускает, что помогло ему оторваться от опасной зоны. И пока команда на ходу, она представляет опасность, особенно для "Шахтера". "Шахтера", которому очки терять нельзя, а с автобусами, играть непросто. Но отговорок быть не могло.

Олег Дулуб провел всего одну замену в составе, вернув в тройку обороны Романчука. В остальном стартовый набор был таким же, который поочередно обыгрывал "Зарю" и "Мариуполь". Де Дзерби из-за ряда травм снова положился на Педриньо в качестве "ложной девятки", продолжая игнорировать Сикана, а также пустил в бой Степаненко. Кто знает, каким был бы выбор алленаторе, будь готов Майкон. Но бразилец пролетел мимо заявки. Хватало в составе хозяев и молодежи - Мудрик, Судаков, Корниенко.

Начало матча никого врасплох не застало. Пока "Львов" оборонялся на своей половине, выставив 5-4-1, "Шахтер" горизонтально катал мяч. Пока что без агрессии и продвижения. Гости немного присматривались, а после ужалили оппонента контратакой. И вполне удачно. Романчук выбил вперед, Шина выиграл воздух у Матвиенко, Довгий проткнул сферу мимо Степаненко, после чего та оказалась в ногах Эрнеста. В теории, против него должен был играть Марлон, однако бразилец не особо мешал вингеру подработать мяч под ударную ногу, а после нанести дальний удар левой. От штанги точно в угол - 0:1. Худшее, что можно сделать с командами, проповедующими защитный стиль, пропустить первыми. "Шахтер" справился.

Хозяева продолжали владеть мячом, но впереди ничего не предлагали. По крайней мере ничего такого, что могло заставить львовян капитулировать. Да, было несколько моментов у Тете, когда бразилец вначале не реализовал выход 1 на 1, а после неудачно пробил головой. Казалось, что тайм плавно шел к своему завершению, но у "горняков" прошла атака левым флангом. Мудрик неплохо сыграл в стеночку с Корниенко, после чего получил по ногам в штрафной соперника - пенальти. Тете сходу забрал мяч, дабы забить третий гол в трех последних играх УПЛ. Со своей задачей он справился, параллельно с этим сравняв счет. Бразилец, на секунду, стал лучшим бомбардиром команды, обойдя травмированного Лассину Траоре.

Если за первый тайм "горняков" хвалить было практически не за что, то во втором все наоборот. Здесь было не за что ругать. "Львову" было не очень приятно пропустить "в раздевалку", из-за чего команда с не лучшим настроением вышла на втором тайм. Они продержались десять минут, после чего пропустили второй гол, который стал во многом решающим. Снова стеночка на левом фланге, прострел от Корниенко и удар грудью от Педриньо. Наконец-то "ложный форвард" сыграл как настоящий. Этого "Шахтеру" не хватало.

Хозяева давили, гости отбивались, де Дзерби экспериментировал. Вернул Педриньо ближе к центру поля, на фланг обороны поставил Степаненко, сдвоил левое крыло Соломоном и Мудриком. Это дало свой результат, а последний в концовке дал немного карнавала, аки настоящий бразилец. Три голевые от Михаила, которые помогли Степаненко забить красиво, а Конопле и Бондаренко (стоит признать, что мог быть офсайд) отличиться первыми точными ударами за "Шахтер". Между этим делом Марлос еще и успел реализовать пенальти, а Махмутович удалиться за фол на Сикане. Кстати, последнее решение вызовет немало дискуссий.

Итог. "Шахтер" слабо смотрелся в первые 45 минут, особенно на фоне осмысленного "Львова". Но гол перед свистком на перерыв помог "горнякам", которые довели свое преимущество во второй половине до разгромного счета. Учитывая текущую "гонку вооружений" - это может вывести коллектив де Дзерби в лидеры. "Львов"? Первый тайм был точно не стыдным.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Александр Холодинский (Харьковская область)

Шахтер - ФК Львов 6:1

Голы: Тете 45 (пен.), Педриньо 55, Артём Бондаренко 77, Марлос 84 (пен.), Тарас Степаненко 87, Ефим Конопля 90 - Эрнест Антви 17

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Маркос Антонио (Ефим Конопля 85), Тете (Марлос 73), Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Даниил Сикан 59), Педриньо (Артём Бондаренко 73), Виктор Корниенко (Манор Соломон 59)

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Назарий Ныч 58), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Максим Грисьо 58), Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 70), Сергей Политыло

Предупреждения: Михаил Мудрик 33, Педриньо 37 - Алексей Довгий 32

Удаление: Энес Махмутович 81