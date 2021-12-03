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Спортдир Львова: Дулуб пытается учить украинский. По регламенту нужно говорить на украинском
Последние новости из стана Львова от спортивного директора клуба
Фото: ФК Львов
Спортивный директор "
– Дулуб дал команде больше системности. Постоянная системность, несмотря на результат.
- Но и результат есть.
– Слава богу, для того они и играют, чтобы результат был.
- Что еще вам нравится в его работе?
– Очень много теоретических занятий. Все разжевывается, соперники разбираются. Ребята знают, что они должны делать на поле.
- Во время послематчевых интервью Дулуб говорит смесью украинского и белорусского. Но я знаю, что он учит украинский. Это так?
– Да, учит, пытается. По регламенту нужно говорить на украинском, но белорусский не столь сильно отличается, чтобы его кто-то не понял.
- Что можете рассказать про Алваро?
– Он наш футболист, мы на всех футболистов рассчитываем. Но на данный момент есть 20 игроков, которые готовятся к матчу с "Шахтером". По поводу перехода, то мы готовы продать любого футболиста в лучшую команду, в том числе Алваро.
- При Дулубе команда заиграла так, что можно менять задачу?
– Мы разбили задачу на два этапа. До нового года стоит задача набрать как можно больше очков. После сборов посмотрим, какие задачи сможем ставить перед тренерским штабом, каких игроков сможем подписать, каких удержать.
- Дулуб получил карт-бланш на усиление команды во время зимнего перерыва?
– Мы эту работу не заканчивали, он что-то предлагает, мы постоянно в процессе.
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