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Селезнев: Мне стыдно за свой поступок, я был на эмоциях
Форвард принес свои извинения
фото - ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев извинился за
"Мне стыдно за свой поступок! Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю! Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя.
В момент, когда меня снимала камера после матча с "Динамо", я был на эмоциях. Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения", - сказал Селезнев.
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