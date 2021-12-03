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Селезнев: Мне стыдно за свой поступок, я был на эмоциях

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард принес свои извинения

Селезнев: Мне стыдно за свой поступок, я был на эмоциях

фото - ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев извинился за скандальную ситуацию, в которой он раскритиковал игру одноклубника. Инцидент произошел в поединке 16-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (0:2).

"Мне стыдно за свой поступок! Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю! Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя.

В момент, когда меня снимала камера после матча с "Динамо", я был на эмоциях. Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения", - сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (17)
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Tenma7 (Чернигов)
03.12.2021 в 21:40
Говорили, что молодым помогает Селезень, теперь понятно каким образом
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+3
0
Caballero (DC)
03.12.2021 в 21:37
Женя, ты не виноват. тебя просто спровоцировали. Ты лучший, Женя! Мы с тобой!!!
Ответить
+2
-3
Дон Купер (Хмельницький)
03.12.2021 в 21:31
Це вже вкотре кормілєц вибачається після того як натупив? Там дійсно в голові нічого немає. Який рекорд? Досить того що сам ганьбиться, так ще й ганьбить імідж клубів за які виступає.
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+2
-1
Матч Футболович
03.12.2021 в 21:16
быдло блд .... когда оно исчезнет, биомусор макеевский
Ответить
+6
-1
pilips111 (Чернигов)
03.12.2021 в 21:04
Охренеть! Селезень, ты умер после этого для многих, кто ещё тебя поддерживал.
Ответить
+7
-1
avatar
Loader (Днепр)
03.12.2021 в 21:02
Селезнев уже реально ох.ел. Можно простить многое двадцатилетнему игроку, но не мужику к сорока годам.
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+7
-1
Bonus (Львів)
03.12.2021 в 20:59
Мда, мало того, що хворе, то ще й не лікується...
Ответить
+9
-1
avatar
Vovan7219 (Киев)
03.12.2021 в 20:57
Как ты уже достало всех, б.ы.д.л.о
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+10
0
avatar
Руська (Лубны)
03.12.2021 в 20:48
Це ж він сам за себе говорить. Самокритично
Ответить
+5
-1
efim423 (odessa)
03.12.2021 в 20:33
на допинг его проверяют ? явно неадекватное поведение , тем более на поле, только зашкварил клуб
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+9
-1
download1 (huyersk)
03.12.2021 в 20:28
Ахахаха, Селезньва буде класним тренером а-ля Кварцяний
Ответить
+1
-6
SoLoMoN1607 (N .K)
03.12.2021 в 20:28
Селезнев заканчуй с футболом ! Ты уже всех за,,, ал , просто посмешише для укр футбола, у тебя скандалов за год больше чем у любой голивудской звезды! Заканчуй
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+13
-2
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 20:22
О как круто! Так вот кто командует в Минае. Офигеть……. Да сколько же это позорище будет продолжаться?! Фу….
Ответить
+14
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.12.2021 в 20:19
якщо тренер це проглотне, то він не тренер а тряпка.
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+15
-1
янковский ян (Запорожье)
03.12.2021 в 20:18
Я так понимаю он там командует кого выпускать на поле а кого нет. Разложит он так коллектив своим поведением
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+13
-2
Footballers (Умань)
03.12.2021 в 20:02
Кармілєц в рашку пора-там пріютят і накормят .
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+16
-2
Arsenals (Днепр)
03.12.2021 в 21:31
тебя сцарь минаснул
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0
-1


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