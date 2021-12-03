Селезнев: Мне стыдно за свой поступок, я был на эмоциях

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев извинился за скандальную ситуацию , в которой он раскритиковал игру одноклубника. Инцидент произошел в поединке 16-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (0:2).

"Мне стыдно за свой поступок! Я не хотел никого оскорблять. У нас есть главный тренер, которого я очень уважаю! Именно Игорь Иванович Леонов принимает решение о составе. И это его компетенция, а не моя.

В момент, когда меня снимала камера после матча с "Динамо", я был на эмоциях. Потому что очень сильно переживаю за команду. Я всегда настроен на максимальный результат. Поэтому тяжело воспринимаю поражения", - сказал Селезнев.