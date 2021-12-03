Конопля и Бондаренко забили свои первые голы за Шахтер - ВИДЕО

Донецкий Шахтер в матче 17-го тура УПЛ камня на камне не оставил от Львова – горняки разгромили соперника со счетом 6:1 .

По голу в составе горняков забили и Артем Бондаренко, а также Юхим Конопля.

Для Обеих игроков это первые голы в составе Шахтера.

Напомним, что для защитника Конопли это был 9-й матч за Шахтер в нынешнем сезоне, а для хавбека Бондаренко – 6-й.

Гол Конопли:

Гол Бондаренко: