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Конопля и Бондаренко забили свои первые голы за Шахтер - ВИДЕО
Есть голевой почин
Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер в матче 17-го тура УПЛ камня на камне не оставил от Львова –
По голу в составе горняков забили и Артем Бондаренко, а также Юхим Конопля.
Для Обеих игроков это первые голы в составе Шахтера.
Напомним, что для защитника Конопли это был 9-й матч за Шахтер в нынешнем сезоне, а для хавбека Бондаренко – 6-й.
Гол Конопли:
Гол Бондаренко:
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