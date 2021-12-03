Де Дзерби: Мудрик сыграл очень хорошо, но это еще 50 процентов его возможностей

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о победе над "Львовом" (6:1) , игре Мудрика, молодых футболистах и забитых голах.

– Как оцените игру Мудрика? Почему именно сегодня решили дать ему сыграть полный матч?

– Мудрик сегодня сыграл очень хорошо, но я думаю, что это еще 50 процентов его возможностей. А если мы сравниваем Мудрика в начале сезона и сейчас, то, конечно, мы можем видеть его прогресс. Но не стоит забывать, что у нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные. Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из "Шахтера", я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты – будущее "Шахтера". Это важно и для "Шахтера", и для сборной Украины.

– Почему "Шахтеру" так тяжело дался первый тайм и так легко второй?

– В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница.