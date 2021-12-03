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Матч Львов - Ворскла пройдет со зрителями. Средства от продажи билетов пойдут на благотоврительность
С такой инициативой выступил львовский клуб перед новогодними праздниками
pfclviv.com
11 декабря "Львов" в рамках 18-го тура
Это будет заключительный матч команд в текущем календарном году.
Как сообщает пресс-служба львовян, поединок состоится со зрителями. "Арена Львов" может быть заполнена на эту игру на 50%.
При этом, все средства, полученные от продажи билетов, клуб направит на благотворительность.
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Источник:Страница Львова в фейсбук
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