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Матч Львов - Ворскла пройдет со зрителями. Средства от продажи билетов пойдут на благотоврительность

Премьер-лига
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С такой инициативой выступил львовский клуб перед новогодними праздниками

Матч Львов - Ворскла пройдет со зрителями. Средства от продажи билетов пойдут на благотоврительность

pfclviv.com

Новина українською

11 декабря "Львов" в рамках 18-го тура УПЛ проведет на "Арене Львов" домашний поединок с "Ворсклы".

Это будет заключительный матч команд в текущем календарном году.

Как сообщает пресс-служба львовян, поединок состоится со зрителями. "Арена Львов" может быть заполнена на эту игру на 50%.

При этом, все средства, полученные от продажи билетов, клуб направит на благотворительность.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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