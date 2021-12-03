Матч Львов - Ворскла пройдет со зрителями. Средства от продажи билетов пойдут на благотоврительность

11 декабря "Львов" в рамках 18-го тура УПЛ проведет на "Арене Львов" домашний поединок с "Ворсклы".

Это будет заключительный матч команд в текущем календарном году.

Как сообщает пресс-служба львовян, поединок состоится со зрителями. "Арена Львов" может быть заполнена на эту игру на 50%.

При этом, все средства, полученные от продажи билетов, клуб направит на благотворительность.