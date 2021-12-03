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Вирт: На матч с Динамо никаких катаклизмов погоды не намечается

Премьер-лига
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Команды смогут показать свои лучшие качества

Вирт: На матч с Динамо никаких катаклизмов погоды не намечается

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал, что он ожидает увидеть в исполнении своей команды в матче 17-го тура УПЛ против "Динамо", который состоится в субботу, 4 декабря.

—В предыдущем туре киевляне едва избежали неприятностей в поединке с аутсайдером –"Минаем"…

— Тот гостевой матч подопечных Мирчи Луческу не введет нас в заблуждение. Киевлянам где-то после еврокубкового поединка не хватало свежести и закарпатцы этим едва не воспользовались. Кстати, в аналогичном положении находился и "Шахтер", который с трудом одолел "Ингулец".

Однако не будем забывать, что потом у динамовцев была целая неделя на подготовку к матчу с "Вересом". Уверен, что они уже полностью восстановились. А поскольку им очень хочется стать "зимним" чемпионом, то с мотивацией проблем у них не будет.

— Вы уже определились со стартовым составом?

— Нет, такое решение принимаю поздно вечером накануне поединка. Хотя поскольку среди подопечных дисквалифицированных нет, то отсутствовать будет лишь Евгений Пасич, у которого мышечное повреждение.

— На Ваш взгляд, что может помочь "Вересу" дать бой чемпионам?

— Железная дисциплина, высокая реализация голевых моментов и желательно, чтобы удача была на нашей стороне.

— На Ровенщине выпало много снега, это как-то сказалось на подготовке к завтрашнему матчу?

— Важно, что по прогнозу синоптиков завтра в соседнем Луцке никаких катаклизмов погоды не намечается и поэтому обе команды будут иметь возможность продемонстрировать свои лучшие качества.

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В статье: Юрий Вирт Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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