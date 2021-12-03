Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: На матч с Динамо никаких катаклизмов погоды не намечается
Команды смогут показать свои лучшие качества
nkveres.com
Главный тренер "
—В предыдущем туре киевляне едва избежали неприятностей в поединке с аутсайдером –"Минаем"…
— Тот гостевой матч подопечных Мирчи Луческу не введет нас в заблуждение. Киевлянам где-то после еврокубкового поединка не хватало свежести и закарпатцы этим едва не воспользовались. Кстати, в аналогичном положении находился и "Шахтер", который с трудом одолел "Ингулец".
Однако не будем забывать, что потом у динамовцев была целая неделя на подготовку к матчу с "Вересом". Уверен, что они уже полностью восстановились. А поскольку им очень хочется стать "зимним" чемпионом, то с мотивацией проблем у них не будет.
— Вы уже определились со стартовым составом?
— Нет, такое решение принимаю поздно вечером накануне поединка. Хотя поскольку среди подопечных дисквалифицированных нет, то отсутствовать будет лишь Евгений Пасич, у которого мышечное повреждение.
— На Ваш взгляд, что может помочь "Вересу" дать бой чемпионам?
— Железная дисциплина, высокая реализация голевых моментов и желательно, чтобы удача была на нашей стороне.
— На Ровенщине выпало много снега, это как-то сказалось на подготовке к завтрашнему матчу?
— Важно, что по прогнозу синоптиков завтра в соседнем Луцке никаких катаклизмов погоды не намечается и поэтому обе команды будут иметь возможность продемонстрировать свои лучшие качества.
Популярное сейчас
- Шахтёр выходит в единоличные лидеры. Таблица УПЛ 2021/22
- Только у четырех команд положительная разница мячей. Турнирная таблица АПЛ после 14 туров
- Нападающий сборной Украины заинтересовал Барселону - СМИ
- Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО