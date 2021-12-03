Клубы УПЛ и Parimatch Ukraine представили новый стикерпак

Каждый тур чемпионата Украины приносит болельщикам множество ярких эмоций. Мы радуемся победам, расстраиваемся из-за поражений и делимся впечатлениями с друзьями в мессенджерах. Но что делать, когда просто не хватает слов? Тогда на помощь приходят стикеры!

Поэтому Parimatch Ukraine вместе с клубами-партнерами подготовили для футбольных болельщиков новые фановые стикеры, которые можно использовать в Telegram и Viber.

С их помощью теперь каждый желающий может эффектно высказать свое мнение как по поводу игры, так и по поводу ситуаций в повседневной жизни.