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Клубы УПЛ и Parimatch Ukraine представили новый стикерпак
Каждый тур чемпионата Украины приносит болельщикам множество ярких эмоций. Мы радуемся победам, расстраиваемся из-за поражений и делимся впечатлениями с друзьями в мессенджерах. Но что делать, когда просто не хватает слов? Тогда на помощь приходят стикеры!
Поэтому Parimatch Ukraine вместе с клубами-партнерами подготовили для футбольных болельщиков новые фановые стикеры, которые можно использовать в Telegram и Viber.
С их помощью теперь каждый желающий может эффектно высказать свое мнение как по поводу игры, так и по поводу ситуаций в повседневной жизни.
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