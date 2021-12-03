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Клубы УПЛ и Parimatch Ukraine представили новый стикерпак

Премьер-лига
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Клубы УПЛ и Parimatch Ukraine представили новый стикерпак

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

Каждый тур чемпионата Украины приносит болельщикам множество ярких эмоций. Мы радуемся победам, расстраиваемся из-за поражений и делимся впечатлениями с друзьями в мессенджерах. Но что делать, когда просто не хватает слов? Тогда на помощь приходят стикеры!

Поэтому Parimatch Ukraine вместе с клубами-партнерами подготовили для футбольных болельщиков новые фановые стикеры, которые можно использовать в Telegram и Viber.

С их помощью теперь каждый желающий может эффектно высказать свое мнение как по поводу игры, так и по поводу ситуаций в повседневной жизни.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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