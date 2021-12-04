Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Львовяне ещё ни разу не побеждали в очных встречах с "Ворсклой"
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
"Рух" выиграл только один матч из пяти последних, но всё равно пока далёк от зоны вылета. Команду Леонида Кучука отделяет от зоны вылета пять баллов, а вчера "Львов" уступил "Шахтёру", поэтому "жёлто-чёрный" львовский коллектив ниже текущего одиннадцатого места не опустится. Однако есть возможность забраться в десятку: для этого помимо собственной победы нужно фиаско "Колоса". "Ворскла" по итогам нынешнего тура ниже пятой строчки точно не упадёт. Но есть возможность обойти "Зарю" и даже "Днепр-1": чтобы это произошло, необходимо побеждать самим и надеяться на поражения обоих конкурентов.
Матч между "Рухом" и "Ворсклой" состоится в субботу, 4 декабря, на стадионе "Арена Львов" в одноимённом городе. Стартовый свисток рефери должен дать в 17:00.
Следить за игрой на ТВ вы можете на "Футбол 1" - он транслирует домашние матчи львовян в текущем сезоне. В интернете легально смотрите встречу на нескольких ОТТ-платформах: oll.tv, Vodafone TV и других. Не забывайте, что они работают по предоплате.
Если у вас не будет возможности увидеть поединок - не расстраивайтесь. Следить за ходом матча вы сможете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол
Популярное сейчас
- Шахтёр выходит в единоличные лидеры. Таблица УПЛ 2021/22
- Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча
- "Опять в какой-то конфликт я влез". Селезнев объяснил свою реакцию после матча с Динамо
- Издание World Soccer опубликовало расследование по офшорам Динамо. Беседин получает в клубе 290 евро в месяц
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО