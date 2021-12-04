Полузащитник Металлиста 1925: Хочется как можно быстрее победить

Полузащитник харьковского "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко прокомментировал результаты команды, а также рассказал о подготовке к следующему матчу против "Колоса":

“ – Пожалуй, можно и не вспоминать, что у команды сейчас недостаточно приятная серия. Как тренироваться на фоне того, что последние матчи не очень удачными получились?

– Да, как-то у нас подзатянулась эта полоса без побед. Я думаю, нам остается только работать, тренироваться, выходить и побеждать. Только так мы можем перевернуть эту ситуацию.

– Как идет подготовка к матчу с "Колосом"?

– Подготовка происходит, как всегда. Наш обычный тренировочный процесс. Никто не нагнетает ситуацию, наоборот, пытаются нас тренеры настроить на положительный результат. Итак, все, как всегда.

– Насколько разозлились из-за того, что давно не брали очки?

– Не знаю, как разозлились, но хочется, конечно, как можно скорее победить. Тем более, наша последняя игра в Харькове, перед своими болельщиками надо побеждать только. И тогда все будет нормально.

– Насколько серьезный соперник "Колос", как против него?

– Соперники все серьезные. "Колос" один из них. Хорошая команда, боевая, у них сменился главный тренер. Сейчас они выиграли последние матчи. Так что у них все сейчас более-менее нормально. Серьезно настраиваемся, нам нужно только побеждать.

– Как лично вы себя чувствуете, ведь было две довольно тяжелые травмы. Восстановились, потом снова были травмированы?

– Уже все нормально. О травмах нужно забыть. Все нормально”, – сказал Кравченко.