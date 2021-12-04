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Полузащитник Металлиста 1925: Хочется как можно быстрее победить
Проигрышная серия – очень неприятная
Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий
Полузащитник харьковского "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко прокомментировал результаты команды, а также рассказал о подготовке к следующему матчу против "Колоса":
“ – Пожалуй, можно и не вспоминать, что у команды сейчас недостаточно приятная серия. Как тренироваться на фоне того, что последние матчи не очень удачными получились?
– Да, как-то у нас подзатянулась эта полоса без побед. Я думаю, нам остается только работать, тренироваться, выходить и побеждать. Только так мы можем перевернуть эту ситуацию.
– Как идет подготовка к матчу с "Колосом"?
– Подготовка происходит, как всегда. Наш обычный тренировочный процесс. Никто не нагнетает ситуацию, наоборот, пытаются нас тренеры настроить на положительный результат. Итак, все, как всегда.
– Насколько разозлились из-за того, что давно не брали очки?
– Не знаю, как разозлились, но хочется, конечно, как можно скорее победить. Тем более, наша последняя игра в Харькове, перед своими болельщиками надо побеждать только. И тогда все будет нормально.
– Насколько серьезный соперник "Колос", как против него?
– Соперники все серьезные. "Колос" один из них. Хорошая команда, боевая, у них сменился главный тренер. Сейчас они выиграли последние матчи. Так что у них все сейчас более-менее нормально. Серьезно настраиваемся, нам нужно только побеждать.
– Как лично вы себя чувствуете, ведь было две довольно тяжелые травмы. Восстановились, потом снова были травмированы?
– Уже все нормально. О травмах нужно забыть. Все нормально”, – сказал Кравченко.
Напомним, что "Металлист 1925" после пяти побед подряд уступил в пяти матчах подряд (вместе с поединками Кубка Украины). Сейчас харьковчане идут в чемпионате девятыми, имея в активе 19 очков.
Следующую встречу подопечные Кривенцова проедут против "Колоса" сегодня, 4 декабря. Старт противостояния намечен на 19:30.
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