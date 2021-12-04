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Бондаренко – о дебютном голе за Шахтер: За суперголевую с Мудриком договоримся, рассчитаемся
Долго ждал этого момента
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал
“ – Сколько ты ждал этого первого гола за «Шахтер»?
– С начала сезона ждал. Первый гол за “Шахтер” – очень большое событие. Не уменьшая заслуг “Мариуполя”, где забил 8 мячей, дебютный за “Шахтер” был очень долгожданным.
– Пришлось немного подождать?
– Да, чуть перетерпеть сложные моменты, но кто терпит, тот всегда дождется.
– VAR проверял этот момент…
– А, если вы об этом, то да. Просил всех, чтобы засчитали, потому что нервничал.
– Мудрик тоже в этот момент схватился за лицо и очень ждал решения.
– Да, Миша переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него! Мы с ним сочтемся, рассчитаемся.
– Какие ощущения от матча? Он складывался неудачно, но в итоге 6:1.
– Вы правы, вначале было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго. Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще прибавляли, а “Львову” было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, потому что нам очень важна разница мячей, так что после каждого гола продолжали идти вперед”, - сказал Бондаренко.
Отметим, что это не первое результативное действие Артема в составе “горняков”. В поединке 14-го тура УПЛ против “Колоса” полузащитник ассистировал Фернанду. Сейчас в его активе гол+пас в семи матчах за "Шахтер".
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