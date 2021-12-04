Бондаренко – о дебютном голе за Шахтер: За суперголевую с Мудриком договоримся, рассчитаемся

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свой дебютный гол за "горняков" в поединке против "Львова" (6:1):

“ – Сколько ты ждал этого первого гола за «Шахтер»?

– С начала сезона ждал. Первый гол за “Шахтер” – очень большое событие. Не уменьшая заслуг “Мариуполя”, где забил 8 мячей, дебютный за “Шахтер” был очень долгожданным.

– Пришлось немного подождать?

– Да, чуть перетерпеть сложные моменты, но кто терпит, тот всегда дождется.

– VAR проверял этот момент…

– А, если вы об этом, то да. Просил всех, чтобы засчитали, потому что нервничал.

– Мудрик тоже в этот момент схватился за лицо и очень ждал решения.

– Да, Миша переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него! Мы с ним сочтемся, рассчитаемся.

– Какие ощущения от матча? Он складывался неудачно, но в итоге 6:1.

– Вы правы, вначале было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго. Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще прибавляли, а “Львову” было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, потому что нам очень важна разница мячей, так что после каждого гола продолжали идти вперед”, - сказал Бондаренко.