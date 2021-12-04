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Заря - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 5 декабря 2021
Фото: ФК Заря
Поражение "Львову" двухнедельной давности оставило "Зарю" в догоняющих. Дважды бронзовый призер УПЛ отстает от "Днепра-1" и чтобы уйти на зимний перерыв на привычном для себе месте, нужно не только брать максимум в двух турах, но и верить в осечку команды Йовичевича. Не самые простые условия, особенно если учитывать скорый матч с "Буде Глимт". Да, турнирной мотивации никакой нет, но вряд ли "Заря" при своих болельщиках будет играть в полноги.
"Ингулец" играть в полноги не умеет в принципе. Команда всегда сражается, однако последнее результаты говорят о том, что что-то сломалось в механизме "казаков". И зимой у руководства будет два решения проблемы - либо менять тренера, либо усилять кадры. Посмотрим, в пользу чего (или кого) будет сделан выбор.
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Смотрите матч 17-го тура УПЛ в воскресенье, 5-го декабря, на канале "Униан". Начало игры в 14:00.
Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Заря" - "Ингулец" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Ингулец"
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