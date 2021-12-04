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Вирт: Президент клуба хочет, чтобы мы сыграли на стадионе в Ровно уже в апреле 2022-го
Тогда будет поединок против гранда
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал, сколько болельщиков смогут посетить сегодняшний поединок против "Динамо", а также когда его подопечные смогут все-таки сыграть в Ровно на "Авангарде":
“ – Если не ошибаюсь, то на матч разрешен вход 2/3 от максимального количества, а это около восьми тысяч. Но если придет пять тысяч, это будет хорошим показателем.
– Матч состоится в Луцке. А уже известные даты, когда "Верес" сыграет свой первый матч в Ровно?
– Я недавно был на стадионе. Работы ведутся полным ходом. Но если к началу весны все успеют сделать вокруг поля, то с самим газоном будут проблемы, поскольку он не успеет прижиться из-за холодной погоды. Однако наш президент хочет, чтобы первый матч в Ровно был сыгран в начале апреля, когда "Верес" будет принимать "Шахтер", - сказал Вирт.
Напомним, что "Верес" сыграет с "Динамо" в Луцке сегодня, 4 декабря, в 14:00. А против Шахтера подопечные Вирта проведут встречу в рамках 24-го тура УПЛ 9 апреля (базовый день) следующего года.
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