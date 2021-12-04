Вирт: Президент клуба хочет, чтобы мы сыграли на стадионе в Ровно уже в апреле 2022-го

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал, сколько болельщиков смогут посетить сегодняшний поединок против "Динамо", а также когда его подопечные смогут все-таки сыграть в Ровно на "Авангарде":

“ – Если не ошибаюсь, то на матч разрешен вход 2/3 от максимального количества, а это около восьми тысяч. Но если придет пять тысяч, это будет хорошим показателем.

– Матч состоится в Луцке. А уже известные даты, когда "Верес" сыграет свой первый матч в Ровно?

– Я недавно был на стадионе. Работы ведутся полным ходом. Но если к началу весны все успеют сделать вокруг поля, то с самим газоном будут проблемы, поскольку он не успеет прижиться из-за холодной погоды. Однако наш президент хочет, чтобы первый матч в Ровно был сыгран в начале апреля, когда "Верес" будет принимать "Шахтер", - сказал Вирт.