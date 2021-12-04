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Рух договорился о сотрудничестве с действующим чемпионом Польши

Премьер-лига
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Львовяне продолжают развивать международные отношения

Рух договорился о сотрудничестве с действующим чемпионом Польши

Офіційний сайт Руху/Автор невідомий

Новина українською

"Рух" на официальном сайте объявил о договоренности о сотрудничестве и обмене опытом с действующим чемпионом Польши "Легией".

Представители львовского клуба посетили базу “военных” в Варшаве, а также договорились о такой же экскурсии поляков на базе “Руха”.

“У нас остались приятные впечатления от академии “Легии” и от встречи с Ричардом и Петром. Мы провели плодотворный разговор и договорились о сотрудничестве. Надеемся, что в ближайшее время наши договоренности будут воплощаться в жизнь. Думаю, уже в следующем году "Легия" приедет к нам на спарринги или международный турнир. Так и у нас в планах посетить турниры, организуемые “Легией”, на своей Академии командами разных возрастных категорий”, - прокомментировал директор академии “Руха” Сергей Зайцев.

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В статье: Легия (Варшава) Рух (Львов)
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