Рух договорился о сотрудничестве с действующим чемпионом Польши

"Рух" на официальном сайте объявил о договоренности о сотрудничестве и обмене опытом с действующим чемпионом Польши "Легией".

Представители львовского клуба посетили базу “военных” в Варшаве, а также договорились о такой же экскурсии поляков на базе “Руха”.

“У нас остались приятные впечатления от академии “Легии” и от встречи с Ричардом и Петром. Мы провели плодотворный разговор и договорились о сотрудничестве. Надеемся, что в ближайшее время наши договоренности будут воплощаться в жизнь. Думаю, уже в следующем году "Легия" приедет к нам на спарринги или международный турнир. Так и у нас в планах посетить турниры, организуемые “Легией”, на своей Академии командами разных возрастных категорий”, - прокомментировал директор академии “Руха” Сергей Зайцев.