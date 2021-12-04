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Палкин: Надеюсь, что Петраков вызовет Мудрика в сборную в ближайшее время

Премьер-лига
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Все благодаря его игре

Палкин: Надеюсь, что Петраков вызовет Мудрика в сборную в ближайшее время

shakhtar.com

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу "горняков" в матче 17-го тура УПЛ против "Львова":

– Сергей Анатольевич, поздравляем с победой. Могли ли вы представить после первого тайма, когда был счет 1:1, что в итоге будет результат 6:1?

– Наверное, по-другому: когда мы проигрывали 0:1. Тогда сложно представлять. А по большому счету, конечно, гол пропустили глупейший – по игре даже до этого гола было немало моментов. Если проанализировать весь матч, то с первой до последней минуты команда играла очень хорошо и создавала очень много моментов. Поэтому, исходя из логики, мы должны были побеждать с крупным счетом. Мы забили шесть, хотя могли и десять. Моментов команда создавала на самом деле много. Игра с нашей стороны была очень интенсивной, с быстрым движением. “Шахтер” показал хороший футбол в целом.

– Роберто Де Дзерби угадал с заменами, выпустив Марлоса и Ефима Коноплю, которые в итоге забили по голу. Также Тарас Степаненко, который сыграл левого защитника и отличился шикарным голом. Можно сказать, что эксперименты удались?

– Если проанализировать весь чемпионат, наш тренер всегда угадывает с заменами или в 99 процентах случаев. Замены хорошие, все парни хорошо вошли в игру, многие отличились. Да и вообще команда играла прекрасно. Понятно, можно анализировать, кого-то выделять, но мне кажется, что именно коллективные действия привели к такому хорошему, крупному счету.

– Сейчас втройне важно забивать как можно больше, так как борьба за первое место зависит от разницы забитых и пропущенных мячей?

– Хотелось бы, конечно, на зимние каникулы уйти на первом месте. Ребята это прекрасно понимают. Они до последней минуты, последней секунды бежали только с одним – чтобы забить как можно больше. Все были на это настроены.

– Что можете сказать об игре молодых футболистов “Шахтера”: Мудрика, Конопли, Судакова, Бондаренко?

– Все ребята хорошо отыграли. Мудрик, я так понимаю, признан игроком матча – он молодец, провел шикарный матч, отдал много ассистов, заработал пенальти. Повторюсь, вся команда сыграла хорошо, и наши воспитанники Академии тоже показали себя на высшем уровне.

– На матче присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Возможно, молодые футболисты уже обратили на себя внимание, чтобы попасть в основную сборную?

– Думаю, из всех игроков как минимум Мудрик должен там быть, поэтому я надеюсь, что он его вызовет в ближайшее время”, - сказал Палкин.

Отметим, что "Шахтер" лидирует в УПЛ, имея трехочковое преимущество над "Динамо". Правда, у киевлян еще матч в запасе: сегодня подопечные Луческу проведут встречу против "Вереса".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Шахтер

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Комментарии (3)
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FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 13:04
Мужик молодец прогрессирует, ему нужно уходить с ФК коммунальник если не хочет загубить карьеру, идеально конечно в один из топ чемпионатов, но на крайний случай можно и в Динамо к Луческу.
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Antolog (Одесса)
04.12.2021 в 12:53
Скажем так, наши молодые игроки, как таких называют - перспективные, должны получать шансы и участвовать в футбольной жизни как клуба так и сборной, чтобы они понимали ответственность и то, что они нужны... Тут главное, чтобы ментально умели различать доверие и обязанность с зазвездился и слился...)
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emart57 (Киев)
04.12.2021 в 11:59
Судья заработал пенальти.
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