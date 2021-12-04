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Вирт – о матче с Динамо: Любой результат, кроме поражения, будет для Вереса положительным

Премьер-лига
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Но автобус ставить не планирует

Вирт – о матче с Динамо: Любой результат, кроме поражения, будет для Вереса положительным

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился целями на текущий сезон УПЛ, а также прокомментировал предстоящий поединок против "Динамо":

— Юрий Николаевич, перед чемпионатом вы просчитывали, сколько очков может набрать “Верес” в первой части сезона?

— Я никогда этим не занимался. Могу только сказать, что как для дебютанта Премьер-лиги, мы удовлетворены своими нынешними показателями. Я благодарен ребятам за самоотдачу и желание в каждом матче бороться за максимальный результат.

— У “Вереса” задача — закрепиться в УПЛ или есть какие-то более конкретные цели?

— Перед нынешним сезоном президент поставил задачу закрепиться в элитном дивизионе. Место? Большого значения это не имеет, хотя, конечно, хочется быть как можно выше в турнирной таблице, что мы и стараемся делать.

— Что для вас, для вашей команды значит матч против “Динамо”?

— Не могу сказать, что “Верес” как-то по-другому готовится к этому поединку. У нас есть наработанный план, которого команда и придерживается. Постараемся в соперничестве с таким сильным соперником все равно смотреть на свое качество игры. Если ребята сыграют дисциплинированно, нам ведь придется выполнить много беговой работы, то все может получиться. При этом будем стараться и сами дорожить мячом, когда будем идти в атаку. Очень важна в этом поединке будет и реализация.

Мы понимаем, что это один из лидеров чемпионата, команду возглавляет квалифицированный наставник. Тем не менее, “Верес” играет дома, нас придут поддержать болельщики, поэтому я надеюсь, что мы дадим бой “Динамо”.

— Почему в первом круге этого не получилось (0:4)?

— Свою роль сыграли два быстрых мяча. Футболисты не были уверены в своих силах, волновались, поскольку для некоторых из них это была первая игра на таком стадионе. “Динамо” очень легко забило нам, а после — 0:2 уже было сложно что-то изменить. Сейчас, верю, что команда у нас стала более опытной, если можно так сказать, поэтому будем вступать в бой с первых минут.

— “Верес” команда, которая мало забивает. Это вас устраивает?

— Нет, конечно. Могу признать, что в созидании при позиционных атаках нам предстоит еще много работать. Мы мало создаем голевых моментов. А вот, когда есть пространство, здесь дела обстоят лучше.

— В предстоящей игре счет 0:0 вас устроит?

— Любой результат кроме поражения, будет для “Вереса” положительным.

— Говорит ли это о том, что обороне будет уделено наибольшее внимания?

— Да. Повторюсь, большую часть времени мы будем защищаться, но, при этом “Верес” не будет ставить автобус у своих ворот”, - сказал Вирт.

Напомним, что "Верес" и "Динамо" встретятся сегодня, 4 декабря, в 14:00 на стадионе "Авангард" в Луцке.

Читайте такжеВирт: Президент клуба хочет, чтобы мы сыграли на стадионе в Ровно уже в апреле 2022-го
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В статье: Юрий Вирт Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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