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Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов

Премьер-лига
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Горняки ситуативно возглавили турнирную таблицу

Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

17-й тур украинской Премьер-лиги открывал матч между "Шахтером" и "Львовом". Конечно, горняки захватили со старта инициативу, но гол Эрнеста дал понять, что поединок не будет простым. Отыграться удалось только к концу первого тайма с помощью противоречивого пенальти, а уже после перерыва "Шахтер" сломал сопротивление гостей, после чего оформил большую победу. Особенно постарался Михаил Мудрик, который трижды ассистировал партнерам и заработал тот самый пенальти. Как "Шахтер" громил "Львов", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько с НСК "Олимпийский".

Фотогалерея

Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 1Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 2Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 3Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 4Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 5Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 6Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 7Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 8Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 9Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 10Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 11Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 12Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 13Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 14Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 15Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 16Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 17Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 18Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 19Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 20Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 21Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 22Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 23Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 24Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 25Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 26Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 27Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 28Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 29Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 30Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 31Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 32Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 33Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 34Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 35Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 36Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 37Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 38Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 39Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 40Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 41Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 42Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 43Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 44Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 45Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 46Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 47Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 48Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 49Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 50Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 51Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 52Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 53Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов - фото 54
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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) фото
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