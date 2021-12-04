Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов

17-й тур украинской Премьер-лиги открывал матч между "Шахтером" и "Львовом". Конечно, горняки захватили со старта инициативу, но гол Эрнеста дал понять, что поединок не будет простым. Отыграться удалось только к концу первого тайма с помощью противоречивого пенальти, а уже после перерыва "Шахтер" сломал сопротивление гостей, после чего оформил большую победу. Особенно постарался Михаил Мудрик, который трижды ассистировал партнерам и заработал тот самый пенальти. Как "Шахтер" громил "Львов", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько с НСК "Олимпийский".

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