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Трудный волевой разгром и соло Мудрика. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Львов
Горняки ситуативно возглавили турнирную таблицу
17-й тур украинской Премьер-лиги открывал матч между "Шахтером" и "Львовом". Конечно, горняки захватили со старта инициативу, но гол Эрнеста дал понять, что поединок не будет простым. Отыграться удалось только к концу первого тайма с помощью противоречивого пенальти, а уже после перерыва "Шахтер" сломал сопротивление гостей, после чего оформил большую победу. Особенно постарался Михаил Мудрик, который трижды ассистировал партнерам и заработал тот самый пенальти. Как "Шахтер" громил "Львов", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько с НСК "Олимпийский".
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