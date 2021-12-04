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Вербич и Гармаш в старте. Стал известен состав Динамо на матч с Вересом
Команда Луческу приехала за победой
фото - Олександр Приходько
Сегодня в матче 17-го тура УПЛ встретятся киевское "Динамо" и ровенский "Верес". Матч начнется в 14:00 на стадионе "Авангард" в Луцке.
Состав киевлян на матч: Бущан, Буяльский, Вербич, Гармаш, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Сирота, Цыганков, Шапаренко.
Запасные: Бойко, Андриевский, Де Пена, Караваев, Кулач, Леднев, Шабанов, Тымчик, Шепелев.
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 13:47
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