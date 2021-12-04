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Шевчук заявил, что Динамо предлагало перенести матч против Вереса в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Но ровенчане не согласились

Шевчук заявил, что Динамо предлагало перенести матч против Вереса в Киев

instagram.com/veres.club

Новина українською

Декабрьские погодные условия не обошли стороной УПЛ и создали проблемы проведению матчей. Поединок между "Вересом" и "Динамо" едва не сорвался из-за замерзшего газона, однако впоследствии арбитр матча Екатерина Монзуль вместе с делегатом УАФ разрешили сыграть командам в таких условиях.

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук заявил, что киевляне вчера, 3 декабря, предлагали перенести матч в Киев, однако в ровенском клубе такую ​​инициативу не поддержали.

Также Шевчук обвинил руководство луцкого стадиона "Авангард" в их халатности.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (9)
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Wertu098 (бамбас )
04.12.2021 в 15:36
Вот и появилась ещё одна чмохтьорская подстилка!
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0
0
Wertu098 (бамбас )
04.12.2021 в 15:34
Так надо было тех.поражение Вересу засчитывать ,или это только даунецким бразилякам опасно играть на таком газоне?
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+1
0
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 14:59
от шевчук і розпочав свою діяльність у вересі. профі. нічого більше сказати.
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 15:07
мабуть бухим комент давав
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 14:53
Ой, как неожиданно!!! ))))))))))))))
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+1
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
04.12.2021 в 14:35
Верес та Інгулець планують відкрити власні стадіони навесні. Під урочисте відкриття вони і планували обмінятися матчами з топ-командами. Про це були відповідні повідомлення.Менше з тим, Верес приймає Динамо в Луцьку на стадіоні, де виявилися проблеми з підігрівом. Що тут спільного з "Маріуполем, що приймає Шахтар у Ковалівці"?
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+3
0
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anоnimus (Київ)
04.12.2021 в 14:10
Він у нас домашній (с) Домашні чемпіони
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+5
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 13:58
Неее, не верю, они не такие...
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+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 14:00
А сколько денег предлагали? Хотя стоп, все равно не верю...
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+2
-3


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