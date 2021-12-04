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Шевчук заявил, что Динамо предлагало перенести матч против Вереса в Киев
Но ровенчане не согласились
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Декабрьские погодные условия не обошли стороной УПЛ и создали проблемы проведению матчей. Поединок между "Вересом" и "Динамо"
Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук заявил, что киевляне вчера, 3 декабря, предлагали перенести матч в Киев, однако в ровенском клубе такую инициативу не поддержали.
Также Шевчук обвинил руководство луцкого стадиона "Авангард" в их халатности.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00. UA-Футбол проведет
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