Шевчук заявил, что Динамо предлагало перенести матч против Вереса в Киев

Декабрьские погодные условия не обошли стороной УПЛ и создали проблемы проведению матчей. Поединок между "Вересом" и "Динамо" едва не сорвался из-за замерзшего газона , однако впоследствии арбитр матча Екатерина Монзуль вместе с делегатом УАФ разрешили сыграть командам в таких условиях.

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук заявил, что киевляне вчера, 3 декабря, предлагали перенести матч в Киев, однако в ровенском клубе такую ​​инициативу не поддержали.

Также Шевчук обвинил руководство луцкого стадиона "Авангард" в их халатности.