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Ди Мария: Все остальные Золотые мячи должны быть у Месси, если они вручаются лучшему в мире
Вингер высоко оценивает своего партнера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фланговый полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария дал коммнетарий о форварде Лионеле Месси:
"Я был очень близок к переходу в "Барселону". Если бы я и пошел туда, то только для того, чтобы поиграть с Месси. Когда он ушел, я был счастлив. Играть с ним – моя мечта, это нечто уникальное.
Этот парень сумасшедший. Семь "Золотых мячей" – сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими "Золотые мячи" – раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.
Все приходит к нему естественно. Месси выиграл "Золотой мяч", потому что он лучший в мире", – сказал Ди Мария.
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