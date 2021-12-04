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Ди Мария: Все остальные Золотые мячи должны быть у Месси, если они вручаются лучшему в мире

Премьер-лига
(1 голосов)

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Ди Мария: Все остальные Золотые мячи должны быть у Месси, если они вручаются лучшему в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фланговый полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария дал коммнетарий о форварде Лионеле Месси:

"Я был очень близок к переходу в "Барселону". Если бы я и пошел туда, то только для того, чтобы поиграть с Месси. Когда он ушел, я был счастлив. Играть с ним – моя мечта, это нечто уникальное.

Этот парень сумасшедший. Семь "Золотых мячей" – сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими "Золотые мячи" – раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.

Все приходит к нему естественно. Месси выиграл "Золотой мяч", потому что он лучший в мире", – сказал Ди Мария.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Анхель Ди Мария ПСЖ
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.12.2021 в 15:27
Всё верно говорит ДиМа... Это был год Лео Месси! И нет причин утверждать, что кто-то был лучше... 7 ЗМ Лео МЕССИ !!!
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 15:04
))))))))))))))) Во дают!
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.12.2021 в 15:00
уважаю Анхеля, но низзя с таким счастливым видом городить чушь, даже если это кент и земеля
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+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
04.12.2021 в 14:22
Це вже не смішно.
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+2
-1


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