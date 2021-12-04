Ди Мария: Все остальные Золотые мячи должны быть у Месси, если они вручаются лучшему в мире

Фланговый полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария дал коммнетарий о форварде Лионеле Месси:

"Я был очень близок к переходу в "Барселону". Если бы я и пошел туда, то только для того, чтобы поиграть с Месси. Когда он ушел, я был счастлив. Играть с ним – моя мечта, это нечто уникальное.

Этот парень сумасшедший. Семь "Золотых мячей" – сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими "Золотые мячи" – раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.

Все приходит к нему естественно. Месси выиграл "Золотой мяч", потому что он лучший в мире", – сказал Ди Мария.