На кого взъелся Селезнев

Четырнадцать матчей за "Минай" (по состоянию на 04.12.2021) и только один забитый мяч. Но сразу восемь скандальных ситуаций. Конфликт с Караваевым, конфликт с Бабогло, скандал из-за нашивки на футболке, средний палец болельщикам в Полтаве, конфликт с болельщиками в Харькове, словесная перепалка с президентом "Ингульца", бурное празднование первого гола за "Минай", эмоциональный "наезд" на тренера из-за осуществленной им замены в матче с "Динамо".

Статус лучшего бомбардира УПЛ Селезнев еще не получил, а вот статус самого большого скандалиста чемпионата уже точно его. Каждая ситуация заслуживает отдельного анализа, но сначала следует расставить все точки над "ё" в контексте свежего конфликта.

На видео слышно, как Селезнев возмущен решением тренера "Миная" выпустить кого-то на замену в поединке с "Динамо". Итак, в том матче Игорь Леонов выпустил со скамейки пятерых игроков. Один из них – Селезнев. Вместе с Евгением сразу после перерыва появились Михаил Месхи и Мислав Матич. Первый помог "Минаю" выиграть центр поля и доминировать во втором тайме (хотя и не реализовал супер-момент, созданный для него Селезневым и Кулиевым), второй успокоил игру в обороне. Матич был тем, из-за кого не назначили пенальти в ворота "Динамо" за фол Кендзеры против Ахмедзаде (перед тем сыграл рукой), но Евгения разгневало падение кого-то из партнеров. Кроме того, из надежных источников известно, что у Селезнева очень хорошие отношения с Матичом и он позволяет себе по отношению к партнеру такие шутки, которые недопустимы для других. Вряд ли он бы ругался в сторону Матича.

Остаются Богдан Коваленко (вышел на поле на 82-й минуте) и Эдвард Кобак (вышел на поле на 85-й минуте).

Коваленко ничем особенным на поле не отличился, а вот Кобак потерял мяч в одной из позиционных атак "Миная", после чего "Динамо" организовало свое наступление и забило второй гол.

скриншот - сайт УПЛ

На стоп-кадрах заметно, как после падения Кобака Селезнев сначала апеллирует к арбитру:

скриншот - ТК "Футбол 1"

А потом выдвигает претензии, собственно, самому Кобаку:

скриншот - ТК "Футбол 1"

За тринадцать минут, поведенных на поле (5 минут основного времени + семь минут, компенсированных арбитром), Кобак сделал две передачи, сделал одно подбирание, выполнил одну обводку игрока, допустил одну потерю. Четыре единоборства, из которых два выиграны. Всего совершил семь ТТД, из которых пять – удачные.

Ложится в канву конфликта и образ Эдварда Кобака как футболиста. Из надежных источников известно, что на тренировках 19-летний уроженец Мукачева (Закарпатская область) страдает "болезнью Мудрика" – пренебрегает командными интересами ради зрелищных индивидуальных трюков. Поэтому у него возникают трудности в общении с партнерами по команде.

Также Кобак не гнушается вне камер кичиться "раскрученными" в TikTok (соцмедийное приложение) друзьями, которым часто и презентует свои способности футбольного фристайлера.

Интересно, что впервые видео, на котором зафиксировано возмущение Селезнева после матча с "Динамо", появилось именно в TikTok.

Все указывает на Эдварда Кобака как на субъекта немилости Евгения Селезнева.