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Защитник Львова: Мы полностью отдали преимущество Шахтеру
И потеряли победный счет
Центральный защитник "Львова" Александр Романчук прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:6), а также погодные условия в Киеве, где и проходил матч:
“Понимали, что не будем играть первым номером. Мы полностью отдали преимущество “Шахтеру”. В обороне должны были отыграть надежно, не давать создавать моменты. В принципе у нас это получалось, забили гол, вели в счете. Где-то надо было додержать первый тайм на ноль.
Снег нормально приняли. Мы не из сахара – не растопимся. Ничего такого нет”, – сказал Романчук.
Отметим, что этот матч стал для Александра 13-м в текущем сезоне УПЛ. На его счету один гол, один ассист, пять желтых и одна красная карточка.
Сейчас "Львов" идет 12 в чемпионате, имея пять очков преимущества над 13 "Черноморцем", который находится уже в "красной зоне".
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