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Десна - Мариуполь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна - Мариуполь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Десна - Мариуполь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Десна" далека от своего оптимального состояния. А значит, далека и от борьбы за что-то серьезное. Черниговцы теоретически могут претендовать на место в зоне еврокубков, но фактически судьба "Десны" – просто доиграть этот чемпионат без эксцессов.

У "Мариуполя" задача куда сложнее и куда ответственнее – нужно бороться против вылета. Пока команда Маркевича-младшего последняя, ​​но отставание от конкурентов не существенно. С "Десной" можно брать очки. Матч 17-го тура УПЛ состоится в воскресенье, пятого декабря 2021-го, в 19:30. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит телеканал "Футбол 1". В Интернете поединок можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, UA-Футбол предлагает прямую онлайн текстовую трансляцию матча. Это текстовый комментарий событий матча в живом времени. Доступно по ссылке >>>

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов)
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