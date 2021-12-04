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Верес - Динамо 0:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне нанесли первое домашнее поражение для команды Вирта в этом сезоне УПЛ

Верес - Динамо 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках 17-го тура УПЛ киевское "Динамо" вслед за донецким "Шахтером" одержало разгромную победу - подопечные Мирчи Луческу на выезде уверенно обыграли ровенский "Верес". Дублем в составе "бело-синих" отметился вингер Беньямин Вербич, а финальную точку поставил Виктор Цыганков. Динамовцы делят с "горняками" первую позицию в таблице, имея равную разницу мячей.

Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Верес - Динамо 0:3
Голы: Беньямин Вербич 21, Беньямин Вербич 61, Виктор Цыганков 65

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
04.12.2021 в 16:58
Який обогий чемпинат?
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