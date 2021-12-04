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Верес - Динамо 0:3. Обзор матча и видео голов
Киевляне нанесли первое домашнее поражение для команды Вирта в этом сезоне УПЛ
Фото: ФК Динамо
В рамках 17-го тура УПЛ киевское "Динамо" вслед за донецким "Шахтером" одержало разгромную победу - подопечные Мирчи Луческу на выезде уверенно обыграли ровенский "Верес". Дублем в составе "бело-синих" отметился вингер Беньямин Вербич, а финальную точку поставил Виктор Цыганков. Динамовцы делят с "горняками" первую позицию в таблице, имея равную разницу мячей.
Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Голы: Беньямин Вербич 21, Беньямин Вербич 61, Виктор Цыганков 65
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