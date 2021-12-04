  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тете: Мы на первом месте – это самое главное
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тете: Мы на первом месте – это самое главное

Премьер-лига
(1 голосов)

"Динамо" дышит в спину

Тете: Мы на первом месте – это самое главное

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете прокомментировал победу "горняков" в матче против "Львова":

“ – Думали о том, что нужно настраиваться и забивать. Они вели в счете, было сложно, но хорошо, что удалось отличиться – рад этому.

– Многие пробивают пенальти низом, ведь так безопаснее, но ты бьешь одиннадцатиметровые верхом.

– Мне нравится пробивать таким образом. Что низом, что верхом пенальти – это сложно. Повторюсь: рад, что удалось забить.

– В твоем активе уже 9 голов, сколько еще можешь забить?

– Я уже не раз говорил, что хочу помогать команде, а будут это забитые мячи или ассисты… Я очень счастлив, что 9 мячей уже есть на моем счету. Будем бороться, чтобы их становилось больше.

– О каком нереализованном моменте в этой игре жалеешь больше всего?

– Это угловой, когда Коля Матвиенко пробивал головой, но, к сожалению, ему не удалось забить. В любом случае я очень доволен победой, мы на первом месте – это самое главное.

– Тебе понравился снегопад перед матчем?

– Да, круто! Лично мне это очень нравится.

– Снег пугает бразильцев?

– Если говорить обо мне – нет, мне нравится. Это красиво, меня снег не пугает.

– Как воспринимаете кусок угля, который команда видит по пути из раздевалки на поле?

– Очень круто, ведь это символика “Шахтера”! Всегда при выходе на поле касаемся его рукой и таким образом заряжаемся.

– Когда касаешься угля, потом забиваешь?

– Надеюсь, что да”, - сказал Тете.

Отметим, что “Шахтер” и “Динамо” продолжают делить лидерство в УПЛ. У обеих команд по 44 очка, одинаковая разница забитых-пропущенных, однако у "горняков" на один забитый гол больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Тете Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
buickball (Novostroy)
04.12.2021 в 16:48
Мавпочка залаяла, рудий прилетів, вказівки надавав. Зараз полетять в'ю мега клуба, починаючи з Даші.
Ответить
+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
04.12.2021 в 16:43
Ну, если б за яйца не тянули, были бы на втором... А так, если сами не можете, хведерация поможет.
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 16:36
В дупі твій смоктар...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...