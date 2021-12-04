Тете: Мы на первом месте – это самое главное

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете прокомментировал победу "горняков" в матче против "Львова":

“ – Думали о том, что нужно настраиваться и забивать. Они вели в счете, было сложно, но хорошо, что удалось отличиться – рад этому.

– Многие пробивают пенальти низом, ведь так безопаснее, но ты бьешь одиннадцатиметровые верхом.

– Мне нравится пробивать таким образом. Что низом, что верхом пенальти – это сложно. Повторюсь: рад, что удалось забить.

– В твоем активе уже 9 голов, сколько еще можешь забить?

– Я уже не раз говорил, что хочу помогать команде, а будут это забитые мячи или ассисты… Я очень счастлив, что 9 мячей уже есть на моем счету. Будем бороться, чтобы их становилось больше.

– О каком нереализованном моменте в этой игре жалеешь больше всего?

– Это угловой, когда Коля Матвиенко пробивал головой, но, к сожалению, ему не удалось забить. В любом случае я очень доволен победой, мы на первом месте – это самое главное.

– Тебе понравился снегопад перед матчем?

– Да, круто! Лично мне это очень нравится.

– Снег пугает бразильцев?

– Если говорить обо мне – нет, мне нравится. Это красиво, меня снег не пугает.

– Как воспринимаете кусок угля, который команда видит по пути из раздевалки на поле?

– Очень круто, ведь это символика “Шахтера”! Всегда при выходе на поле касаемся его рукой и таким образом заряжаемся.

– Когда касаешься угля, потом забиваешь?

– Надеюсь, что да”, - сказал Тете.