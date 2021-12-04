Луческу: Чистый гол с пенальти у Цыганкова. ВАР тоже ошибся, это часть футбола

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги выездной победы над ровенским "Вересом" в матче 17-го тура УПЛ.

- Матч был очень эмоциональным. С чем это связываете?

– Боялся и переживал за здоровье игроков. К счастью, встретились две команды профессионалов, которые друг к другу относились по фэйр-плей. Сложное поле, сложно было контролировать мяч, устоять на ногах. Во втором тайме чуть растаяло, тогда нам стало легче играть, лучше контролировали ход матча. Для нас было важно не давать "Вересу" переходить центр поля и навешивать в нашу штрафную. Любой навес и борьба в штрафной могла быть не в нашу пользу. "Верес" много подает в штрафную. Если не ошибаюсь, 3-я или 4-я команда лиги по числу навесов. Мы практически перекрыли эти передачи. Если не удавалось – хорошо страховали друг друга.

- Как прокомментируете момент с перебиванием пенальти?

– Должен пересмотреть эпизод, чтобы сказать, вошли ли в штрафную игроки.

- Мы вам сейчас покажем повтор (фото внизу).

– Я вижу игроков "Вереса" в штрафной, первым вошел их защитник, не вижу своих футболистов. ВАР, наверное, интерпретировал по-другому этот эпизод. Считаю, это чистый гол. Меня это не удивляет, потому что не первый раз встречаемся с этим. В том же матче с "Ворсклой" ВАР назначил пенальти, которого не было. Нам нужно быть еще внимательнее, чтобы исключить такие моменты. Наверное, у каждого есть право на ошибку. ВАР тоже ошибся, это часть футбола.

- Вербич заслуживает на комплименты?

– Я ему два раза пожал руку.

- Как относитесь к тому, что оказались в списке кандидатов на пост тренера сборной Румынии?

– 25-30 лет одно и то же из года в год. Уже привык к этому. Журналисты должны продавать свои газеты, поэтому и пишут, – рассказал коуч динамовцев.

Скриншот с пенальти, который главный арбитр встречи Екатерина Монзуль назначила перебить: