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Де Пена провел 100-й матч за Динамо

Премьер-лига
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Неплохое достижение

Де Пена провел 100-й матч за Динамо

Фото: uefa.com

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Сегодня в поединке 17-го тура УПЛ на стадионе "Авангард" в Луцке "Динамо" разгромило "Верес" (0:3).

На 86-й минуте поле покинул словенец Беньямин Вербич, который сделал дубль, а вместо него вышел Карлос Де Пена.

Таким образом, уругвайский вингер "Динамо" провел свой 100-й матч в футболке киевского клуба. Карлосу удалось забить 19 голов и отдать столько же результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Карлос де Пена
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