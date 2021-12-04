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Де Пена провел 100-й матч за Динамо
Неплохое достижение
Фото: uefa.com
Сегодня в поединке 17-го тура УПЛ на стадионе "Авангард" в Луцке "Динамо" разгромило "Верес" (0:3).
На 86-й минуте поле покинул словенец Беньямин Вербич, который сделал дубль, а вместо него вышел Карлос Де Пена.
Таким образом, уругвайский вингер "Динамо" провел свой 100-й матч в футболке киевского клуба. Карлосу удалось забить 19 голов и отдать столько же результативных передач.
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Источник:Инстаграм ФК "Динамо"
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