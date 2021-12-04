Де Пена провел 100-й матч за Динамо

Сегодня в поединке 17-го тура УПЛ на стадионе "Авангард" в Луцке "Динамо" разгромило "Верес" (0:3).

На 86-й минуте поле покинул словенец Беньямин Вербич, который сделал дубль, а вместо него вышел Карлос Де Пена.

Таким образом, уругвайский вингер "Динамо" провел свой 100-й матч в футболке киевского клуба. Карлосу удалось забить 19 голов и отдать столько же результативных передач.