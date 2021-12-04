Вирт: Мы подарили Динамо два гола во втором тайме

Наставник "Вереса" Юрий Вирт поделился впечатлениями после поражения в матче против "Динамо»"(0:3).

– Результат не радует. Думаю, нужно поздравить "Динамо". Когда мы увидели этот газон – поняли, что будет очень много борьбы, футбола будет мало. Борьбу нужно не проиграть. Да, в первом тайме мы уступали 0:1. Было тяжело, "Динамо" играло агрессивнее, больше было с мячом.

Был упрощенный футбол, было много длинных передач. Мы ошибались. Видел на повторах, что мы очень легко давали забивать. Во втором тайме настраивались, все равно упрощать, играть длинными передачами, рассчитывать на подборы. Так же действовало и "Динамо".

Мы им подарили два гола во втором тайме. Второй гол "Динамо" разыграло как на тренировке, третий – просто начали разыгрывать возле своей штрафной, там поле было очень жестким, замерзло. Элементарная потеря мяча – это привело к 0:3. Есть вопросы к футболистам по пропущенным.

В целом была боевая игра. Нужно забивать. Понимаю, что очень тяжело рассчитывать на положительный результат без голов.

- "Верес" снова пропустил очень ранний гол.

– Не могу сказать, что ранний. Да, там была ошибка после вертикальной передачи, не разобрались наши полузащитники. На таком поле вратарю было даже оттолкнуться. Не доработали в этом моменте, нас очень легко вскрыли.

– С чем связаны ошибки в защите?

– Может, против соперников слабее это не так бросается в глаза. Конечно, "Динамо" есть "Динамо". Видно все наши проблемы. Нам очень легко забивали голы. Надо больше работать. Слава богу, заканчивается чемпионат.

Будем выходить на трансферный рынок, нужно усиление. С такими командами нам очень тяжело бороться.

- За что получили желтую?

– Там я не понял четвертого арбитра. Стоял, никого не трогал, было пенальти, что-то прибежала там – желтая, красная. Не могу понять четвертого арбитра, за что я получил.

Евгений Пасич приступил к тренировкам. Есть шансы, что еще сыграет в этом сезоне. Немчанинов пропустит матч, это для нас потеря.

- Где будет домашний матч с "Рухом"?

– Нужно быть профессионалами во всем. Нужно готовить поле, это УПЛ. Проблема в том, что мы арендуем этот стадион. Надо следить, чтобы футболисты играли в комфортных условиях, а не бегали по льду. Чтобы мы играли в футбол, а не мучились на поле.

Полем нужно заниматься. У нас есть руководители. Пусть включают подогрев или накрывают поле. Все должно быть профессионально. Не может быть, чтобы команды УПЛ приезжали и мучились на поле. Думаю, Луческу рад, что никто не получил травмы. Слава богу, что все так закончилось, – сказал Вирт.