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Новый рекорд УПЛ. Ризнык отбил пятый пенальти подряд

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

Потрясающее достижение!

Новый рекорд УПЛ. Ризнык отбил пятый пенальти подряд

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня в поединке 17-го тура УПЛ встретились львовский "Рух" и полтавская "Ворскла".

На 38-й минуте поединка был назначен пенальти в ворота "Ворсклы". Удар с точки исполнял Климчук, но вратарь полтавчан Ризнык сумел парировать.

Таким образом, этот пенальти стал 5-м незабитым ударом с точки у ворота Ризныка в УПЛ текущего сезона. Ранее вратарь справился с пенальти в матчах против "Вереса" (1:1), "Металлиста-1925" (2:0), "Колоса" (0:1) и "Днепра-1" (5:1)

Таким образом, Ризнык установил рекорд внутриукраинского турнира. Он превзошел достижения Рустама Худжамова, Виталия Постранского, Игоря Шуховцева и Валерия Воробьева. Всем этим голкиперам удавалось не пропускать четыре удара с точки подряд.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Дмитрий Ризнык
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Комментарии (7)
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0667150827 (Якимове)
04.12.2021 в 19:06
есть шанс побить свой рекорд
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0
0
Лекарь (село Дарница)
04.12.2021 в 18:38
Ризныку место в сборной. Вообще, в сборной только вратарская позиция выглядит вменяемо, вратарей отличных у нас хватает. Бущан, Трубин, Ризнык, Лунин, + ветеран Пятов
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+2
0
Джим Слэйд (Харьков)
04.12.2021 в 18:31
Сперва слегка удивило, что в этом списке нет СаШо, но потом вспомнил, что в ворота Динамо пенальти-то почти и не назначали.
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+5
-1
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Prideman (Lviv)
04.12.2021 в 18:28
Климчуку треба міняти щось. Вже всі знають, що він перед ударом робить паузу, а потім бє вліво від себе
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
04.12.2021 в 18:11
В Ворсклі завжди з воротарями порядок
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
04.12.2021 в 18:03
В гандболе есть в команде вратарь который как правило выходит на семиметровый. Вот бы так можно было бы в футболе)
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+2
0
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Крестоносец (Полтава)
04.12.2021 в 17:49
Красава, навряд в найближчі роки такий рекорд хтось зуміє побити!
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+3
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