Новый рекорд УПЛ. Ризнык отбил пятый пенальти подряд

Сегодня в поединке 17-го тура УПЛ встретились львовский "Рух" и полтавская "Ворскла".

На 38-й минуте поединка был назначен пенальти в ворота "Ворсклы". Удар с точки исполнял Климчук, но вратарь полтавчан Ризнык сумел парировать.

Таким образом, этот пенальти стал 5-м незабитым ударом с точки у ворота Ризныка в УПЛ текущего сезона. Ранее вратарь справился с пенальти в матчах против "Вереса" (1:1), "Металлиста-1925" (2:0), "Колоса" (0:1) и "Днепра-1" (5:1)

Таким образом, Ризнык установил рекорд внутриукраинского турнира. Он превзошел достижения Рустама Худжамова, Виталия Постранского, Игоря Шуховцева и Валерия Воробьева. Всем этим голкиперам удавалось не пропускать четыре удара с точки подряд.