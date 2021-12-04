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Эксперт: В судействе Монзуль чувствовалась нервозность, но это уже можно назвать ее стилем

Премьер-лига
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В целом, работа удачная

Эксперт: В судействе Монзуль чувствовалась нервозность, но это уже можно назвать ее стилем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Екатерины Монзуль в матче 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" (0:3).

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- Обычно мы много критикуем Монзуль, но в этот раз не за что. Напротив, нужно хвалить за удачное судейство. Судейство на высоком уровне. Обошлась без ВАРа, все желтые справедливы, красная Немчанинову тоже закономерная, ведь он сорвал очевидную возможность соперника забить гол, - сказал Мирослав Иванович.

- Правда, чувствовалась некоторая нервозность, но это уже можно называть ее стилем – слишком много эмоций, резкость по отношению к футболистам. Зато нет претензий к принятым решениям. Одиннадцатиметровый справедливый, ведь Кучеров наступил Гармашу на носок. Однажды ошиблась ассистент Трушко, неправомерно зафиксировавшая офсайд у Вербича.

Что касается решения перебить одиннадцатиметровый (Цыганков реализовал первую попытку, но промахнулся во второй, – примечание), то оно принято коллективно с арбитрами ВАР на основе того, что группа игроков как одной, так и другой команды до удара вбежала в штрафную площадь, - сказал эксперт.

Отметим, что "Динамо" победило "Верес" в Луцке 3:0.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (5)
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хмельничанин (Хмельницкий)
04.12.2021 в 19:26
Не понимаю, какие претензии к арбитру? Или кто-то скажет, что наступить игроку на ногу в штрафной-это не нарушение правил. А откровенно сорвать потенциально опасную атаку недалеко от штрафной без всякого намерения сыграть в мяч-это не красная карточка.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
04.12.2021 в 18:42
И что вы ожидали от динамовского карманного эксперта? Монзуль пеналти давала? Давала.Удалила игрока противника ? Удалила.Значит судила правильно.
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+1
-2
perogiv52 (.)
04.12.2021 в 18:35
Всеми правдами и не правдами нужно обгадить игроков Шахтёра, это уже болезнь.
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+1
-4
Алекс1955 (Донецк)
04.12.2021 в 18:09
А на этом сайте сколько кричали, что в матче Шахтер - Львов красная - левая. Так в том случае Сикана придержали в штрафной и он выходил один на один, а здесь - за пределами и неизвестно, сумелбы игрок Динамо убежать один на один..
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+1
-3
Hanter44 (Baburka)
04.12.2021 в 18:39
Все,что судится в пользу Динамы-правильно! А то,что не в пользу Динамы-не правильно.
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+1
-2


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