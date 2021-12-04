Эксперт: В судействе Монзуль чувствовалась нервозность, но это уже можно назвать ее стилем

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Екатерины Монзуль в матче 17-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" (0:3).

- Обычно мы много критикуем Монзуль, но в этот раз не за что. Напротив, нужно хвалить за удачное судейство. Судейство на высоком уровне. Обошлась без ВАРа, все желтые справедливы, красная Немчанинову тоже закономерная, ведь он сорвал очевидную возможность соперника забить гол, - сказал Мирослав Иванович.

- Правда, чувствовалась некоторая нервозность, но это уже можно называть ее стилем – слишком много эмоций, резкость по отношению к футболистам. Зато нет претензий к принятым решениям. Одиннадцатиметровый справедливый, ведь Кучеров наступил Гармашу на носок. Однажды ошиблась ассистент Трушко, неправомерно зафиксировавшая офсайд у Вербича.

Что касается решения перебить одиннадцатиметровый (Цыганков реализовал первую попытку, но промахнулся во второй, – примечание), то оно принято коллективно с арбитрами ВАР на основе того, что группа игроков как одной, так и другой команды до удара вбежала в штрафную площадь, - сказал эксперт.

Отметим, что "Динамо" победило "Верес" в Луцке 3:0.